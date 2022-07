Barbie: Ryan Gosling lo definisce “la migliore sceneggiatura che abbia mai letto”

Ryan Gosling è stato intervistato di recente da Jimmy Fallon, e, parlando di The Gray Man, ne ha approfittato anche per rivelare qualche dettaglio su Barbie, il suo nuovo film in sviluppo. In una serie di spunti che si muovevamo tra il serio e l’umoristico, Ryan Gosling ha dichiarato (non sappiamo se in maniera seria o giocosa) che Barbie è la migliore sceneggiatura che abbia mai letto.

Ecco le parole dell’attore:

Mi meraviglio di come molte persone siano rimaste colpite dal mio Ken, considerando che non se ne fossero minimamente preoccupati fino ad un attimo prima. Nessuno ha mai giocato con Ken, lui è un accessorio, e neanche tra i più interessanti. Quando Greta Gerwin mi ha presentato il progetto ho pensato fosse la migliore sceneggiatura che avessi mai letto, e le dissi che sarei stato il suo Ken.

Il film arriverà nelle sale statunitensi il 21 luglio 2023 e vedrà un ricco cast formato anche da Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.