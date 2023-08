Twin Peaks: Into the Night, la serie TV di Lynch diventa un videogioco per PS1

Twin Peaks: Into the Night è un gioco gratuito fan made in stile PS1 ispirato alla serie diretta da David Lynch. Vediamo di cosa si tratta.

Gli appassionati del Blue Rose Team hanno realizzato un videogioco ispirato alla celebre serie Twin Peaks. Si chiama Twin Peaks: Into the Night ed è già possibile provarlo, grazie ad una demo giocabile per PC. Si tratta, in sostanza, di un progetto amatoriale che tenta di trasformare la serie TV diretta da David Lynch in un videogioco per PS1.

Lo stile grafico, infatti, ricalca quello delle esperienze dell’indimenticabile prima PlayStation, mentre la storia narra ovviamente gli eventi della serie. Leggiamo la sinossi ufficiale:

24 febbraio 1989. Stamattina, nella città di Twin Peaks, nello stato di Washington, è stato scoperto un cadavere sulla riva del lago. Era avvolto nella plastica.

Quando l’agente speciale Dale Cooper viene chiamato a indagare sul recente omicidio di Laura Palmer, reginetta del ballo scolastico che stava tornando a casa, iniziano a verificarsi degli eventi misteriosi.

Creato come omaggio ai classici giochi degli anni ’90, Twin Peaks: Into the Night è un gioco per fan tratto dalla serie omonima creata da Mark Frost e David Lynch. Assapora una nuova esperienza di gioco che ti immergerà direttamente nell’atmosfera unica della serie televisiva.

Se volete avere un assaggio delle potenzialità di questo interessante progetto, potete scaricare la demo gratuita sin da ora dal portale itch.io, tramite questo indirizzo.