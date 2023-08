Assassin’s Creed Mirage: Baghdad è stata ricreata secondo le fonti storiche

C’è un elemento che è sempre stato distintivo e interessante, nella saga di Assassin’s Creed: quello relativo alla ricostruzione storica e a come, su di essa, si siano intelaiati gli elementi fantastorici e fantascientifici. Tutte le città viste nella saga sono storicamente accurate (tanto che le ricerche sulla cattedrale di Notre Dame sono state utili quando un incendio la ha gravemente danneggiata, tempo fa) ma i creatori di Assassin’s Creed Mirage si sono trovati davanti la sfida di non poter riprodurre la città di Baghdad col solito livello di accuratezza, perché non sono pervenute mappe accurate dell’epoca in cui è ambientato il gioco. Nel nuovo video di backstage dedicato, tuttavia, scopriamo il lavoro che hanno portato avanti in proposito. Scopriamo dunque come il team ha saputo ricreare la fiorente Baghdad del IX secolo in questo nuovo dietro le quinte dello sviluppo del gioco (in uscita su PC, PlayStation e Xbox il 5 ottobre), con esclusive anteprime di gameplay.

Questa la sinossi del gioco:

Indossa i panni di Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose che ora cerca risposte e giustizia nelle affollate vie della Bagdad del IX secolo. Grazie a un’antica e misteriosa organizzazione nota come gli Occulti, diventerà un Maestro Assassino e cambierà il suo destino in modi imprevedibili.

Vivi un’esperienza avventurosa ricca d’azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare un Maestro Assassino dal destino complicato. Incontra gli straordinari personaggi che influenzeranno l’evoluzione di Basim e che sono più complessi di quanto possano sembrare… Diventa l’Assassino più poliedrico nella storia della serie: lanciati in una corsa acrobatica fluida in giro per la città e utilizza la gamma più ampia di oggetti mai creata. Ricevi contratti dagli Assassini, trova indizi fondamentali ed elimina i bersagli furtivamente con assassinii più cruenti che mai.

