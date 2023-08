YouTube Music diventa un po’ più simile a TikTok: arrivano i Samples

Il nuovo feed funziona come TikTok: solo video musicali brevi e si fa "swipe up per passare al prossimo contenuto.

YouTube ha annunciato in un post ufficiale la nuova funzione “Samples” per la sua app di streaming musicale. Questa sarà accessibile tramite una scheda dedicata nell’app YouTube Music su Android e iOS, posizionata tra le schede “Home” ed “Esplora”. La funzione “Samples” è descritta come “un flusso continuo di segmenti video di breve durata per farti scoprire la tua nuova musica preferita”.

La scheda Samples è curata in base alle tue abitudini di ascolto e sfrutta il catalogo di video musicali presenti su YouTube. Queste raccomandazioni spazieranno dagli artisti e dalla musica storica fino alle «nuove sensazioni musicali emergenti». Non appena accedi alla scheda Samples, verrai accolto da un breve estratto di una canzone che mostrerà una sezione distintiva del brano per farti capire come suona, il suo genere, l’artista e il contenuto del video musicale. E la raccomandazione della canzone cambierà ogni volta che apri la scheda Samples o l’app YouTube Music.

Se il “sample” consigliato ti piace, puoi facilmente metterlo mi piace, aggiungerlo alla tua playlist, condividerlo e anche riprodurlo direttamente. Tutte queste funzionalità sono posizionate verticalmente sul lato destro. Puoi anche vedere quali “Shorts” di YouTube vengono creati con quella canzone, cliccando sul pulsante dedicato “Shorts” che ti reindirizzerà all’app YouTube.

Se la nuova scheda “Samples” ti fa pensare a TikTok, non sei il solo. La funzione Samples di YouTube si ispira essenzialmente a TikTok, avendo la stessa funzione di scorrimento verticale per navigare facilmente trai video successivi e precedenti.