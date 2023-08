Starfield, svelata la lista completa degli obiettivi

A poche settimane dal lancio di Starfield, sono emersi in rete tutti gli obiettivi sbloccabili del gioco, che come sempre includono anche alcune anticipazioni.

Cresce l’attesa per Starfield. Il colossale GDR sci-fi di Bethesda arriverà il prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X/S, ma intanto in rete stanno già spuntando i primi dettagli sul gioco, inclusa la lista completa degli obiettivi sbloccabili.

Come di certo saprete, il gioco è già nelle mani dei giornalisti e, nonostante manchi ancora un bel po’ all’arrivo della versione in accesso anticipato, iniziano già a emergere le prime informazioni trafugate. Trovate la lista completa degli obiettivi qui sotto, ma qualora non voleste ricevere alcuna anticipazione sul gioco vi consigliamo di non proseguire nella lettura.