Percy Jackson and the Olympians: : il teaser trailer ci mostra protagonisti e antagonisti e svela la data d’uscita.

Disney+ ha appena lanciato un nuovo teaser di Percy Jackson and the Olympians, nuovo serial tratto dalla saga fantasy omonima.

Percy Jackson and the Olympians, attesa nuova versione live action della saga letteraria di Rick Riordan, debutterà su Disney+ in tempo per le festività natalizie, precisamente il 20 dicembre: ad annunciarlo un nuovo teaser ufficiale, che ci mostra oltretutto diverso footage inedito, nei suoi pur corti trenta secondi. Al centro della storia c’è un ragazzino di dodici anni, moderno semidio a sua insaputa, che dovrà imparare a gestire i suoi poteri, soprattutto dopo che Zeus lo accuserà di avergli rubato il suo dardo fulmineo. Percy dovrà viaggiare per l’America per ripristinare l’ordine dell’Olimpo insieme ai suoi due amici, il giovane fauno Grover e la semidea (figlia di Athena) Annabeth. Walker Scobell, astro nascente del cinema d’azione, è Percy, mentre Annabeth Chase e Grover sono rispettivamente interpretati da Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri.

Riordan e Jon Steinberg sono gli sceneggiatori dell’episodio pilota, mentre James Bobin cura la regia. Steinberg farà da supervisore assieme al suo partner di produzione Dan Shotz. Steinberg e Shotz saranno i produttori esecutivi assieme a Bobin, Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe ed Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg del The Gotham Group. Nel cast abbiamo anche Virginia Kull (Sally); Glynn Turman (Chiron); Jason Mantzoukas (Dionysus); Megan Mullally (Fury Alecto); Timm Sharp (Gabe Ugliano); Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Charlie Bushnell (Luke)., Lin-Manuel Miranda (Hermes).

Dai primi due libri della saga sono stati tratti due lungometraggi cinematografici con Logan Lerman e Alexandra Daddario protagonisti, che hanno guadagnato complessivamente oltre 400 milioni di dollari ma non sono bastati ad assicurarsi un continuo, nonostante, inoltre, il kickstart di un regista come Chris Columbus. I film sono stati sviluppati dalla 20th Century Fox, che dopo essere stata acquisita dalla Disney ha fatto automaticamente ottenere alla Casa di Topolino i diritti di sfruttamento della saga originale, per una versione più aderente ai romanzi.

Leggi anche: