Gangs of Sherwood: tutto su combat system e avversari

NACON e Appeal Studios condividono due nuovi video relativi al loro atteso gioco d’azione e avventura cooperativo Gangs of Sherwood. Sven Panes Robelo (Game Designer di Appeal Studios), Raphaël Villegas (Concept Artist) e Andrea Di Stefano (Game Director) hanno rivelato nuove informazioni sul sistema di combattimento e sui nemici del gioco. Ricordiamo che Gangs of Sherwood sarà disponibile dal 19 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store).

Un sistema di combattimento dinamico

Fin dalla fase concettuale, l’obiettivo del sistema di combattimento è stato quello di dare ai giocatori la sensazione di controllare eroi leggendari in fasi di azione dinamiche e intense. Il gioco vanta eroi unici con abilità complementari e distinte, quindi i giocatori possono progredire da soli o creare sinergie impressionanti con gli altri. Ogni personaggio rappresenta un archetipo con abilità e attacchi speciali: come arciere, ad esempio, Robin Hood ha diversi tipi di frecce per gli attacchi a distanza, mentre Friar Tuck è un personaggio di tipo tank, capace non solo di caricare i suoi attacchi per infliggere più danno ma anche di creare uno scudo per proteggere i suoi alleati. In combattimento, gli eroi possono anche usare il loro “Istinto ribelle”, una modalità speciale che rafforza temporaneamente le loro abilità. I giocatori possono anche equipaggiare ogni personaggio con frammenti che garantiscono diversi tipi di poteri, come Rigenerazione e Paralisi.

Un’impressionante varietà di nemici e boss

In Gangs of Sherwood, i giocatori devono sfidare molti tipi diversi di nemici: unità leggere, unità a distanza, mini-boss e, naturalmente, i boss principali, che sono facili da individuare, poiché ognuno ha un’arena dedicata. Individualmente, alcuni di loro non sono un problema per gli eroi, ma potrebbero rivelarsi una sfida ben maggiore se presenti in numero. Inoltre, anche i nemici hanno ruoli diversi: alcuni possono, ad esempio, conferire dei bonus ai propri alleati se non smaltiti in fretta, mentre altri possono incaricare il giocatore di interrompere le combo di attacco. Anche i diversi tipi di nemici hanno un aspetto diverso; questo è particolarmente vero per alcuni capi, vestiti con abiti che incorporano le caratteristiche di animali, come i leoni, come era comune per gli stemmi inglesi durante il Medioevo. Infine, ogni nemico ha attributi unici che richiedono ai giocatori di adottare strategie specifiche se vogliono emergere vittoriosi.

Lo Shield Puncher, ad esempio, ha uno scudo gigante e indistruttibile, quindi i giocatori devono attaccare da dietro per sopraffarlo.

Gangs of Sherwood è un gioco di azione e avventura cooperativo da uno a quattro giocatori, con un gameplay frenetico e un’elevata rigiocabilità in un mondo reinventato basato sulla leggenda di Robin Hood. Sfruttando i poteri della Pietra filosofale, gli eserciti dello sceriffo di Nottingham hanno accumulato un potere incalcolabile e stanno opprimendo il popolo inglese più che mai. In un’esclusiva versione fantascienza della leggenda di Robin Hood, il gioco offre combattimenti esplosivi, combo spettacolari e gameplay cooperativo per gli appassionati di epiche battaglie e sfide in ambienti mozzafiato.

