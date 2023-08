Chucky 3: ecco la data d’uscita della terza stagione

Gli appassionati della Bambola Assassina aspettavano di sapere quando sarebbe uscita Chucky 3, la terza stagione della serie TV horror, che arriverà su Syfy e USA Network il 4 ottobre.

Per sapere quando Chucky 3 arriverà in Italia bisognerà attendere novità da Mediaset, considerando che, fino ad ora, la serie TV nel nostro Paese è andata in onda in seconda serata su Italia 1.

Jennifer Tilly farà il suo ritorno nella nuova stagione di Chucky, e sarà affiancata da personaggi che sono ritornati nelle puntate delle stagioni precedenti: stiamo parlando di Andy, Kyle, Nica, Glen, e Glenda.

Il creatore de La Bambola Assassina, Don Mancini, ha dichiarato sul rinnovo per la terza stagione di Chucky:

Questa notizia rende Chucky molto felice. Grazie Damballa per tutto questo, altrimenti sarebbe stato impossibile arrivare ad una quadra con Chucky. E grazie ai partner Syfy, USA e UCP. Ci si vede nel 2023 per la stagione più spaventosa di sempre.

Ricordiamo che un altro celebre franchise horror sta realizzando una serie TV dedicata: stiamo parlando di Venerdì 13.