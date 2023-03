Venerdì 13: ecco quando uscirà la serie TV

Attraverso un post su Instagram sono stati dati degli importanti aggiornamenti sulla produzione della serie TV sulla saga di Venerdì 13. L’interprete Adrienne King si è mostrata in uno scatto al fianco di Bryan Fuller, il creatore della serie TV Crystal Lake. Secondo quanto è stato riportato negli hashtag il telefilm uscirà nel 2024.

Ecco l’immagine.

L’attrice ha scritto:

Buon Venerdì a tutti! Il nostro brillante capo e produttore di Crystal Lake, Bryan Fuller, mi ha aggiornato sulla produzione dopo un incontro in cui ha descritto cosa bolle in pentola a Camp Blood in vista della serie TV. Non vedo l’ora di poter condividere un po’ di dettagli.