Amazon sta testando un nuovo sistema per la valutazione dei prodotti

Per il momento è disponibile solo per una manciata di utenti in India e in Germania. Chi lo ha provato lo descrive come piuttosto confusionario.

Amazon ha iniziato a testare un nuovo sistema di valutazione dei prodotti in alcune regioni. Chi lo ha provato sostiene che renda più difficile valutare quanto i compratori apprezzino un determinato prodotto. Android Police ha notato questo sistema sperimentale sull’app mobile dell’azienda in India, sul suo sito tedesco e sul suo sito globale quando vi si accede dalla Germania.

Sembra che il test sostituisca la media ponderata di valutazione del sito, tipicamente mostrata attraverso un’immagine con cinque stelle. Al posto di quella illustrazione, i compratori vedono una singola stella gialla accanto all’immagine del prodotto con la percentuale di valutazioni a 5 stelle che ha ricevuto. Concettualmente, si tratta di un sistema vagamente simile a quello di Rotten Tomatoes e Metacritic, due siti che aggregano le recensioni dei film restituendo al visitatore la percentuale di recensioni positive sul totale. La differenza è che il sistema di Amazon mostra esclusivamente la percentuale di recensioni con il punteggio massico: cioè 5 stelle su 5.

Secondo Engadget, il nuovo sistema sarebbe problematico per almeno un motivo. Le persone non sono più in grado di capire a colpo d’occhio se la valutazione media di un prodotto è 5 o 3,5, poiché in entrambi i casi è rappresentata da una singola stella gialla. A differenza di quanto avviene con il vecchio sistema, non è nemmeno possibile vedere immediatamente quante recensioni ha ricevuto il prodotto.

Insomma, paradossalmente esiste il rischio che per i venditori disonesti diventi più facile ingannare i potenziali clienti, ad esempio comprando recensioni a 5 stelle per bilanciare quelle negative.

Detto ciò, Amazon non ha completamente rimosso la suddivisione e i dettagli delle valutazioni. I potenziali compratori che guardano al numero di recensioni ricevute da un prodotto e non solo al suo punteggio medio possono fare clic per vedere la suddivisione delle valutazioni sulla pagina del prodotto. Interpellato da The Verge, un portavoce di Amazon si è limitato a dichiarare che: “Stiamo sempre innovando per conto dei clienti per fornire la migliore esperienza di shopping possibile.”