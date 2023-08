Twitter ha eliminato un formato di annuncio pubblicitario molto apprezzato da aziende e influencer

Le pubblicità "Follower Objective" non sono pensate per vendere un prodotto o un servizio, ma per aumentare il numero dei follower di uno specifico account.

X, precedentemente noto come Twitter, ha preso la drastica decisione di cambiare il suo approccio alla pubblicità. Non permetterà più agli inserzionisti di promuovere i loro account attraverso gli annunci chiamati “Follower Objective“, cioè quelli che non sono pensati per vendere un prodotto o un servizio, bensì per aumentare il numero dei follower di una pagina.

Una scelta relativamente azzardata, considerato che generavano circa 100 milioni di ricavi all’anno e che da quando Musk ne ha preso il controllo, le entrate pubblicitarie di Twitter sono diminuite del 50%.

Gli annunci “Follower Objective“, che invitano semplicemente gli utenti a seguire un account, sono stati tra i primi formati pubblicitari di X e non sono stati significativamente aggiornati con l’evoluzione digitale. X ha ora sottolineato l’intento di spostarsi verso contenuti più dinamici per migliorare l’esperienza degli utenti. Anche se queste tipologie di annunci sono ancora visibili sul sito di X, l’azienda ha esortato i clienti a considerare altre opzioni pubblicitarie.

Il cambiamento potrebbe avere ripercussioni significative poiché molte aziende si sono affidate a questi annunci specifici per la loro precisione nel targettizzare il pubblico. Secondo alcune fonti, la decisione di rimuovere questa tipologia di annuncio è stata presa dal team che si occupa di curare i prodotti di X nel loro complesso e non dal team incaricato di acquisire clienti e aumentare le entrate dell’azienda — che sembra sia stato colto completamente alla sprovvista.

Resta da vedere se X riuscirà a proporre ai suoi utenti un nuovo strumento pubblicitario in grado di farsi apprezzare egualmente.