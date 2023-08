Saranno gli astronauti della Missione Artemis 4 ad inaugurare la Stazione Spaziale Gateway

I primi due moduli verranno lanciati in orbita nel 2025, ma saranno gli astronauti della Missione Artemis 4, nel 2028, ad inaugurare la nuova stazione spaziale.

I vertici della NASA hanno confermato che la prima missione Artemis ad utilizzare la stazione spaziale Gateway, in orbita lunare, sarà Artemis 4, prevista per il 2028. Nonostante i primi elementi della stazione spaziale verranno lanciati prima della missione Artemis 3 nel 2025 o 2026, gli astronauti di tale missione non utilizzeranno la Gateway.

Invece, sarà l’equipaggio della missione Artemis 4, che tenterà il secondo atterraggio lunare del programma nel 2028, ad abitare e lavorare per la prima volta in questo avamposto lunare. Questo è stato confermato da Stephanie Dudley, responsabile dell’integrazione e utilizzo della missione per Gateway, durante una presentazione a Seattle il 2 agosto.

I primi due elementi della stazione, tra cui l’Outpost Abitabile e Logistico (HALO), verranno assemblati sulla Terra e lanciati insieme alla fine del 2025. NASA prevede di aggiungere un secondo modulo abitabile entro l’arrivo della prima missione con equipaggio. Dudley ha inoltre rivelato che la missione Artemis 5 del 2029 porterà un modulo di rifornimento per la Gateway, fornito dalla European Space Agency (ESA) in collaborazione con il Giappone. In cambio, gli astronauti europei avranno tre opportunità di volo nelle missioni Artemis, due delle quali saranno Artemis 4 e 5.

La Gateway, che è solo un quinto delle dimensioni dell’ISS, potrà ospitare un massimo di quattro persone e per non più di 90 giorni.