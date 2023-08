Mercedes-AMG SL 63, annunciata la stupenda edizione limitata “Big Sur”

Per dare il via alla settimana automobilistica di Pebble Beach, Mercedes-Benz USA ha presentato la nuova Mercedes-AMG SL 63 MANUFAKTUR Big Sur del 2024. Questo modello fa parte del programma MANUFAKTUR, che si dedica a dettagli raffinati e a finiture distintive per offrire ai clienti un’individualità ed esclusività senza pari. Questa edizione speciale, disponibile in quantità limitata solo per il mercato statunitense, sarà svelata al pubblico nel Mercedes-Benz Star Lounge di Pebble Beach.

«La Mercedes-AMG SL 63 MANUFAKTUR Big Sur trae ispirazione dai tramonti mozzafiato della costa del Pacifico e sfoggia una finitura in MANUFAKTUR Orange Flame Metallic», ci spiega il produttore nel suo comunicato. Componenti come i paraurti anteriori e posteriori sono verniciati a mano per garantire una finitura di altissima qualità.

Numerosi dettagli esclusivi arricchiscono l’esterno: il pacchetto esterno in cromo AMG, pinze dei freni nere, una capote morbida nera e cerchi forgiati AMG da 21 pollici. Per la prima volta, un emblema AMG decora la parte anteriore sopra la griglia del radiatore della roadster AMG SL.

Anche l’interno vanta dettagli magnifici. Il cuoio Nappa Mystic Red/Black di MANUFAKTUR con cuciture contrastanti arancioni adorna l’abitacolo, compresi sedili, volante, bracciolo e pannelli delle porte. I sedili attivi multicontour offrono un’elaborata trapuntatura a diamante, mentre i tappetini spessi sono impreziositi da un logo AMG ricamato. L’attenzione al dettaglio si estende anche alla console centrale, rifinita nella stessa tonalità arancione del corpo dell’auto e impreziosita da una scritta “MANUFAKTUR” in cromo lucido.

A livello di prestazioni, questa edizione speciale è equipaggiata con un motore V8 Biturbo AMG da 4,0 litri, capace di produrre 577 CV e 590 lb-ft di coppia. Questo motore permette un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 3,5 secondi, con una velocità massima elettronicamente limitata a 196 mph. Il prezzo? È ancora un mistero.