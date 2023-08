iPhone 15, “flop” preannunciato? Apple taglia già la produzione

Apple si prepara a annunciare l’iPhone 15 il prossimo mese, ma molti rumor suggeriscono che la società stia incontrando problemi nella produzione di massa di alcuni componenti, come il display e le fotocamere. Nonostante tutto sembri indicare un annuncio dell’iPhone 15 a settembre, l’analista Jeff Pu ritiene che Apple stia già riducendo la produzione dei nuovi telefoni.

In una nota inviata agli investitori, e riportata da 9to5Mac, Pu afferma che Apple dovrebbe produrre 77 milioni di unità di iPhone 15 entro la fine dell’anno, rispetto alle precedenti stime di 83 milioni di unità. Secondo l’analista, ci sono due principali ragioni dietro questa previsione.

Prima di tutto, Pu sottolinea che i problemi di fornitura potrebbero ancora influenzare la produzione di massa dell’iPhone 15. In particolare, cita i sensori per fotocamere di Sony, la nuova cornice in titanio per i modelli Pro e il nuovo display con bordi più sottili come possibili fattori di ritardo nella produzione.

Parallelamente, Jeff Pu ritiene anche che Apple abbia rivisto al ribasso le stime di vendita a causa di “preoccupazioni sulla domanda“. Si teme che l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max avranno un prezzo più alto rispetto ai loro predecessori, il che potrebbe tradursi in una domanda inferiore. “La riduzione del piano di produzione prima del lancio non è un segnale positivo, e l’eventuale aumento di prezzo per l’iPhone 15 Pro Max potrebbe anche ridurre la domanda finale”, ha commentato l’analista.