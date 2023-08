Interstellar: Cillian Murphy avrebbe voluto esserne il protagonista

Cillian Murphy è il protagonista di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 23 agosto. Ma l’interprete avrebbe voluto fare da protagonista anche ad un altro lungometraggio di Nolan, stiamo parlando di Interstellar.

Ecco cosa ha dichiarato a riguardo Cillian Murphy quando gli è stato chiesto in quale altro film di Nolan avrebbe voluto vestire i panni del protagonista:

Adoro ‘Interstellar’, lo trovo così emozionante. Ricordo di averlo visto al cinema quando avevo i bambini piccoli. Ha avuto un grande impatto su di me. Mi ha spezzato il cuore. Adoro guardare i film di Christopher Nolan quando non ci sono dentro, perché non devo stare a spaventarmi per le dimensioni delle mie orecchie, o su altri particolari.