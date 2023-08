Charlie’s Angels: secondo Elizabeth Banks la critica si è concentrata troppo sulla questione femminile

Il nuovo film sulle Charlie’s Angels si è rivelato un flop, e la regista Elizabeth Banks (che quest’anno ha presentato anche il lungometraggio su Cocainorso) ha dichiarato che la critica si è concentrata troppo sulla questione femminile, anziché giudicare il film.

Ecco le sue parole:

Per me, indipendentemente da quale fosse il prodotto reale, gran parte della storia che i media volevano raccontare su Charlie’s Angels si concentrava sul fatto che si trattasse di un manifesto femminista. Ho adorato il franchise. Non c’era questo obiettivo di genere da parte mia. Mentre in molti si sono concentrati su questo aspetto, ed è stato un peccato. Perdere il controllo della narrazione in quel modo è stato un vero peccato.

E poi ha continuato:

Ti rendi conto di come i media possano inquadrare qualcosa indipendentemente da come l’hai pensato. Sono una donna che ha diretto un film di Charlie’s Angels, che ha avuto come protagoniste tre donne incredibili. Non puoi controllare i media che dicono: ‘Sei una regista donna, ed è speciale!’ – Si c’è stato questo aspetto, ma non è l’unica cosa. […] È stato interessante vedere come l’industria abbia giudicato i progetti che hanno come protagoniste le donne. È stata una vera lezione per me.