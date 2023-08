Cani: studio rivela il ruolo dell’ambiente sociale nell’invecchiamento

Uno studio pubblicato su Evolution, Medicine & Public Health ha rivelato che i cani possono invecchiare meglio grazie a fattori simili a quelli che influenzano la salute umana. La ricerca, condotta nell’ambito del Dog Aging Project, ha coinvolto interviste a oltre 21.000 proprietari di cani, rilevando che l’interazione sociale è un determinante significativo della qualità dell’invecchiamento canino.

Secondo Noah Snyder-Mackler, autore dello studio e professore di Scienze della vita presso l’Arizona State University, l’ambiente sociale svolge un ruolo cruciale nella salute e nel benessere, non solo per gli esseri umani ma anche per molti animali, poiché le relazioni sociali solide sono associate a una maggiore longevità e salute.

I risultati hanno evidenziato che la “compagnia”, sia con esseri umani che con altri animali, ha avuto un impatto significativo sull’invecchiamento dei cani, con effetti positivi sulla loro salute. Gli studiosi hanno identificato cinque fattori che influenzano l’invecchiamento dei cani: la stabilità del vicinato, il reddito familiare totale, l’età del proprietario, il tempo trascorso con i bambini e quello con altri animali.

Le famiglie con avversità finanziarie e domestiche hanno mostrato una peggiore salute e una minore mobilità fisica nei cani. D’altra parte, una compagnia più frequente e positiva con esseri umani e altri cani è stata associata a una migliore salute in generale. Tuttavia, va notato che le risposte individuali possono variare.

Il Dog Aging Project mira a comprendere come geni, stile di vita e ambiente influenzino l’invecchiamento e le malattie nei cani, con l’obiettivo di trarre implicazioni anche per la salute umana. Questa ricerca è guidata da varie istituzioni accademiche e finanziata dal National Institute on Aging e da donazioni private.

Un’interessante ipotesi sollevata dagli studiosi riguarda l’effetto benefico della compagnia di altri animali domestici, come i gatti, sulla salute dei cani. Anche se non sono state fornite risposte definitive, è stato ipotizzato che avere la compagnia di altri animali potrebbe influire positivamente sullo stato di salute dei cani.