Call of Duty: Modern Warfare III, trailer e info sul nuovo capitolo della saga

In contemporanea con l’evento a tempo limitato Shadow Siege, disponibile fino a lunedì 21 agosto alle 19.30 all’interno di Warzone 2.0, arrivano importanti novità relative al nuovo capitolo della saga, Call of Duty: Modern Warfare III. Forte dell’eredità della serie Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare III è il seguito diretto del celebre Call of Duty: Modern Warfare ll. I giocatori sperimenteranno una campagna ricca e coinvolgente, ambientata subito dopo Modern Warfare ll, con una possibilità di scelta senza precedenti, una nuova modalità Zombie Open World ambientata nella più grande mappa di Call of Duty Zombie mai realizzata e una delle più grandi playlist di mappe multigiocatore di Modern Warfare mai viste, con mappe nuove di zecca ma anche con le preferite dai fan.

Lanciato nell’anno del 20° anniversario del franchise di Call of Duty, Modern Warfare lll celebra una delle più grandi eredità del franchise, tracciando al contempo un nuovo percorso per tutti gli appassionati. Per la prima volta nella sua storia, infatti, Call of Duty torna con un sequel diretto. Call of Duty: Modern Warfare III, infatti, è ambientato subito dopo gli eventi dell’incredibile blockbuster dello scorso anno, Call of Duty: Modern Warfare II. Tutte le 16 mappe presenti al lancio dell’originale Modern Warfare 2 (2009) sono state modernizzate con nuove modalità e caratteristiche di gameplay, e saranno disponibili al lancio di Modern Warfare III. Grazie al Carry Forward, per la prima volta nella storia di Call of Duty, una grande quantità di contenuti del precedente gioco Modern Warfare sarà trasferita e resa disponibile nel nuovo Modern Warfare. Tutti le armi e gli Operatori sbloccati in precedenza, o attualmente disponibili per i giocatori in Modern Warfare II, saranno trasferiti da Modern Warfare II a Modern Warfare lll.

Modern Warfare III espande l’universo dei giocatori, con molto altro in arrivo nel periodo post-lancio, tra cui oltre 12 nuove mappe core 6v6 che alimenteranno le stagioni post-lancio e le nuove esperienze di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Warzone Mobile, quando verrà lanciato.

Per la prima volta nell’universo di Modern Warfare, i giocatori possono fare squadra con altri team, per sopravvivere e combattere enormi orde di non morti nella più grande mappa zombie di Call of Duty mai realizzata. L’uscita di Modern Warfare III è prevista in tutto il mondo per venerdì 10 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Battle.net e Steam.

