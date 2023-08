Alan Wake 2: piccolo slittamento nell’uscita dell’attesissimo videogioco horror

Uno dei giochi più attesi di questo magnifico 2023 videoludico, Alan Wake 2, arriverà sugli scaffali (reali e virtuali) dei negozi con qualche giorno di posticipo, stando a quanto appena comunicato da Remedy Entertainment con un post ufficiale sui propri social. Il gioco, lo ricordiamo, uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store).

An update from the Alan Wake 2 team: we're moving Alan Wake 2's launch from October 17 to October 27.

October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.

We can't wait to show you what everyone's… pic.twitter.com/GpLxyr2xvY

— Alan Wake 2 (@alanwake) August 17, 2023