Xbox, cambiano le regole di moderazione: arrivano gli “strike” come su Twitch e YouTube

Martedì Xbox ha presentato un nuovo programma di moderazione basato su “strikes” (sanzioni) per i giocatori che non rispettano gli standard della comunità. Questo sistema mira a chiarire come Xbox applica le sue normative comunitarie e ad aiutare i giocatori a tenere traccia delle azioni di sanzione sulle loro utenze. Concettualmente, funziona in modo simile alle sanzioni nel calcio: i cartellini gialli si accumulano, fino ad arrivare al cartellino rosso (che però può scattare direttamente per le trasgressioni più gravi).

In un’intervista rilasciata a The Verge, il vicepresidente dei servizi ai giocatori di Xbox, Dave McCarthy, ha chiarito il funzionamento del nuovo sistema e la sua importanza nella strategia complessiva di gestione della comunità Xbox. “Questo riguarda la trasparenza verso i giocatori,” ha dichiarato McCarthy. “Prima non avevamo un sistema che mostrasse chiaramente ai giocatori la loro posizione all’interno della nostra comunità. Ora, invece, tutto è molto più chiaro.”

Con il nuovo sistema, se un giocatore viola gli standard della comunità Xbox, riceverà una sanzione. La gravità della violazione determinerà il numero di sanzioni e la durata della punizione. Se un giocatore accumula otto sanzioni, il suo account verrà bandito dai servizi Xbox, come la chat vocale o il multiplayer, per un anno. Il programma di sanzioni ha inizio oggi, e tutti i giocatori iniziano senza alcuna sanzione.

McCarthy ha rivelato che solo circa l’1 percento dei giocatori Xbox riceve qualche tipo di azione disciplinare e che solo un terzo di quell’1 percento subisce ulteriori sanzioni. In assenza di un programma standardizzato, molti giocatori rimangono confusi sul motivo per cui alcune azioni comportavano sospensioni di un giorno, mentre altre potevano far bannare un giocatore per una settimana o un mese.

In un post sul blog di Xbox Wire che descrive il nuovo sistema di sanzioni, McCarthy ha scritto: “Questo sistema riveduto offre ai giocatori una comprensione migliore della gravità delle sanzioni e dell’effetto cumulativo di molteplici violazioni.”