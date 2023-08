WestJet: performance operativa in crescita nell’estate 2023

Durante la stagione dei viaggi estivi del 2023 in Canada, la compagnia aerea WestJet ha continuato a sperimentare una crescente richiesta di viaggi, superando i livelli pre-pandemici. Nel lungo fine settimana di agosto, un periodo notoriamente affollato, WestJet ha gestito con successo oltre 250.000 passeggeri, dimostrando una performance operativa eccezionale. Durante questo periodo, è stato raggiunto un notevole fattore di completamento del 98,3%, il che significa che la stragrande maggioranza dei voli programmati è stata effettuata con successo. Inoltre, il 66,2% dei voli è arrivato entro 15 minuti dall’orario previsto, confermando l’impegno di WestJet per la puntualità e l’efficienza.

Diederik Pen, il Direttore operativo del gruppo WestJet, ha sottolineato che l’azienda sta compiendo progressi significativi verso l’eccellenza operativa. Ha enfatizzato l’importanza di fornire un’esperienza di viaggio comoda, amichevole e affidabile, per la quale WestJet è rinomata. Durante i mesi di giugno e luglio, la compagnia ha dimostrato un’attendibilità operativa notevole, evidenziando lo sforzo collettivo dei dipendenti per garantire un’operazione di successo anche durante periodi ad alta affluenza come il lungo fine settimana di agosto.

Le statistiche operative confermano il successo dell’impegno di WestJet: nei mesi di giugno e luglio, il tasso di completamento dei voli di linea è stato del 97,6%, dimostrando un’impressionante coerenza nell’effettuare i voli programmati. Inoltre, il 64,3% dei voli è arrivato entro 15 minuti dall’orario pianificato, riflettendo l’attenzione costante all’aderenza ai tempi.

Complessivamente, WestJet ha continuato a dimostrare il proprio impegno per un’operazione efficiente e affidabile, nonostante la crescente domanda di viaggi estivi. Le statistiche di performance operativa durante il lungo fine settimana di agosto e nei mesi precedenti attestano il successo delle iniziative dell’azienda nell’offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio di alta qualità.