Need for Speed Unbound: tutte le novità dal Volume 4

Need for Speed Unbound Volume 4 è disponibile da oggi: ecco le caratteristiche dell'espansione che celebra i 75 anni di Porsche.

Piloti virtuali di tutto il mondo, è il momento di scendere nuovamente in strada con Need for Speed Unbound Volume 4! Oggi EA e Criterion Games hanno rilasciato quest’ultimo l’ultimo aggiornamento post-lancio del titolo. Il Volume 4 celebra i 75 anni di Porsche con nuovi eventi a tema, cosmetiche e personalizzazioni, offrendo ai giocatori l’opportunità di ottenere la Porsche personalizzata leggendaria più potente che le strade abbiano mai visto, una Porsche Taycan Turbo S (2022) completamente elettrica.

Il Volume 4 invita inoltre i giocatori a lanciarsi all’inseguimento e a spingersi oltre i propri limiti nei nuovi Linkup, negli eventi “Boosted” e nelle sfide giornaliere e settimanali per avere la possibilità di guadagnare XP e nuove auto. Il Volume 4 introduce anche un nuovo Speed Pass gratuito, che offre 75 livelli di cosmetici e personalizzazioni. La leggendaria Porsche 911 Carrera S personalizzata (1997) è inoltre in palio per coloro che superano il livello 50. I giocatori potranno inoltre scoprire le nuove playlist Gauntlet, che offrono la possibilità di provare il brivido della corsa su strada mentre i poliziotti si uniscono all’inseguimento: superare in velocità e in astuzia i poliziotti più determinati di Lakeshore farà guadagnare loro grandi ricompense, ma se verranno catturati, torneranno a casa a mani vuote. I giocatori possono anche trovare nuovi contenuti premium nel negozio, tra cui l’Hip Hop Origin Swag Pack, una celebrazione dello street style che onora le radici dell’hip hop con la leggendaria Mercedes-AMG G 63 personalizzata (2017), e altro ancora.

Dal 24 al 27 agosto, i giocatori Xbox di tutto il mondo con un abbonamento Live Gold o un abbonamento Game Pass Ultimate potranno unirsi alla corsa e giocare gratuitamente a NFS Unbound nell’ambito degli Xbox Free Play Days.

Qui di seguito un elenco di tutti i contenuti di Need for Speed Unbound Volume 4:

Festeggia i 75 anni di Porsche: Need for Speed Unbound Volume 4 celebra i 75 anni di Porsche con nuovi eventi a tema, cosmetici e personalizzazioni. I giocatori possono recarsi al Kennedy Test Track per fare il botto con un’esclusiva Playlist del 75° anniversario della Porsche e affrontare sfide di guida acrobatica nei Linkup. Inoltre, completando la Playlist Porsche per tre volte, si guadagnerà una Porsche Taycan Turbo S (2022) completamente elettrica.

Playlist Gauntlet: Nelle nuove playlist Gauntlet, i giocatori dovranno sfoderare le loro migliori abilità per superare i poliziotti più determinati di Lakeshore. Se vengono beccati dai poliziotti, i giocatori perderanno la possibilità di ottenere ricompense, ma se riusciranno a batterli sul campo e ad arrivare alla fine del percorso, guadagneranno grandi premi in crediti e XP.

Nuovo Speed Pass GRATUITO: Il Volume 4 presenta un nuovo Speed Pass a 75 livelli, che offre ai giocatori oggetti gratuiti per movimentare le corse in strada. Supera il livello 50 dello Speed Pass per ottenere la Porsche 911 Carrera S (1997) personalizzata più potente che Lakeshore abbia mai visto.

Ancora più modi di giocare: I giocatori possono ora accedere agli eventi “Boosted” in Lakeshore Online. Playlist e Linkup diventeranno inaspettatamente, e per un tempo limitato, Boosted, dando ai giocatori ricompense aggiuntive quando competono. I giocatori possono anche sperimentare 7 nuove località, tra cui il Kennedy Test Track e le Griffith Construction, e sono ora in grado di raggiungere rapidamente i Linkup. Il Volume 4 introduce anche una serie completamente nuova di 20 Sfide giornaliere, più 15 nuove Sfide one-shot, oltre a una serie rinnovata di 39 Sfide settimanali, per guadagnare XP e crediti.

Negozio interno al gioco: Vai al negozio di gioco per acquistare 3 nuovi pacchetti di contenuti premium cosmetici e di personalizzazione, che includono nuove auto, cosmetici, effetti di guida e altro ancora. Inoltre, i membri di EA Play possono controllare il proprio garage per trovare la Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) personalizzata leggendaria al neon elettrico del 25° Anniversario come ricompensa.

Pacchetto Swag Hip Hop Origins: Scendi in strada con la leggendaria Mercedes-AMG G 63 personalizzata (2017) e celebra le origini dell’Hip Hop con il nuovo Hip Hop Origin Swag Pack. Questo pacchetto premium contiene un’incredibile gamma di oggetti dal design unico, tra cui un pacchetto di cosmetici, una maschera da dobermann, un effetto di guida, un clacson esclusivo e molto altro ancora per 14,99 dollari.

Need for Speed Unbound – Lotus Exige S Legendary Custom Pack: Disponibile al prezzo di 9,99 dollari, questo pacchetto offre ai giocatori la Lotus Exige S Legendary Custom (2006) (bodykit e livrea personalizzati) E un incremento di 10 livelli dello Speed Pass, che ricompenserà i giocatori con 10 nuovi ed entusiasmanti oggetti cosmetici o di personalizzazione.

Need for Speed Unbound – Vol. 4 Customs Pack: Questo pacchetto, disponibile al prezzo di 5,99 dollari, offre ai giocatori 3 nuove personalizzazioni esclusive: NISSAN Skyline GT-R V-spec di Eddie (1993) – Need for Speed Underground, NISSAN 350Z di Rachel (2008) – Need for Speed Underground 2 e Polestar 1 di Joe (2020) – Need for Speed Heat.

Regalo Need for Speed Heat: I giocatori che possiedono Need for Speed Heat e acquistano Need for Speed Unbound riceveranno un esclusivo regalo di benvenuto: la McLaren F1 (1994) sarà pronta ad aspettarli nel loro garage al loro arrivo.

Need for SpeedUnbound è sviluppato per la tecnologia di nuova generazione e presenta dunque una risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie.

