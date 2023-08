Lamborghini mostra il teaser della sua prima supercar elettrica: manca pochissimo

A soli pochi mesi dalla presentazione della sua Revuelto, una plug-in hybrid, Lamborghini sembra pronta a svelare la sua prima supercar completamente elettrica. Il costruttore ha offerto uno scorcio della parte superiore del veicolo in un’immagine teaser, mostrandola però solo in silhouette.

Fortunatamente non sarà necessario aspettare poi così tanto per scoprire di più su questo misterioso EV. Lamborghini presenterà la vettura il prossimo 18 agosto, tra pochissimi giorni. Quasi sicuramente si tratterà di una concept car, mentre l’auto di serie (se così si può dire, parlando di un marchio esclusivo come questo) verrà annunciata successivamente. Quanto ‘successivamente’? Su questo non abbiamo buone notizie: forse tra diversi anni.

Tra pochi giorni si terrà la Monterey Car Week, un evento annuale attesissimo, che viene usato come vetrina per il lancio di nuove vetture di prestigio. La informazioni sono ancora pochissime, ma qualcosa sappiamo. Sappiamo già, ad esempio, che sarà un modello completamente nuovo e non semplicemente una versione elettrificata di un modello esistente.

Tuttavia, non aspettarti che questo sia il prodotto finito. La prima auto completamente elettrica di Lamborghini potrebbe essere ancora lontana diversi anni dalla produzione. In passato Lamborghini aveva anticipato che la prima supercar al 100% elettrica sarebbe arrivata solamente nel 2030. Vale comunque la pena di precisare che anche altri marchi di lusso avevano fatto affermazioni simili, salvo poi cambiare bruscamente i loro piani.