Blue Beetle citerà L’Uomo d’Acciaio in omaggio a Zack Snyder

Il regista di Blue Beetle, Angel Manuel Soto, ha parlato di alcuni contenuti del lungometraggio, ed ha citato L’Uomo d’Acciaio, che considera un film importante per il DC Cinematic Universe, che sarà citato più volte anche in Blue Beetle.

Ecco cosa ha dichiarato a riguardo Angel Manuel Soto, parlando di Blue Beetle, dell’Uomo d’Acciaio, e di Zack Snyer:

Il fatto di sapere che anche [Zack] Snyder voglia vedere il film è grandioso. Lui è un regista che rispetto così tanto, i suoi film hanno avuto un’influenza immensa su di me… Anche in Blue Beetle ci sono alcuni riferimenti a Man of Steel, e lo abbiamo fatto per onore e rispetto per il lavoro e l’arte di Zack Snyder. Inoltre è stato fantastico anche vedere David Ayer condividere cose sul film…Com’è bello avere questo supporto da parte di persone che si rispettano e che anche i fan rispettano.