Netflix, arriva il gaming in cloud sulle TV: si inizia con il primo test

I giochi di Netflix sbarcano su TV e computer. All'avvio, sullo schermo compare un codice QR: basta inquadrarlo per trasformare il telefono in un controller.

Netflix ha ufficialmente fatto il suo debutto nel settore del cloud gaming. Per il momento, si tratta di un ingresso in punta di piedi. Ma i piani per il futuro sono molto ambiziosi. Fino ad ora, la notevole libreria di giochi dell’azienda era accessibile solo su iOS e Android. Tuttavia, Netflix sta iniziando a sfruttare la sua tecnologia di streaming per testare pubblicamente i suoi titoli su TV e computer.

“La nostra aspirazione è sempre stata quella di avere un gioco per tutti, e stiamo lavorando intensamente per raggiungere i nostri membri ovunque si trovino, offrendo un servizio accessibile, fluido e ubiquo,” ha scritto Mike Verdu, vicepresidente di Netflix per i giochi, in un post sul blog. “Oggi stiamo compiendo il primo passo per rendere i giochi giocabili su ogni dispositivo dove i nostri membri fruiscono di Netflix.”

Il test, al momento, sembra molto limitato. Solo due giochi saranno disponibili inizialmente: Oxenfree (Netflix ha appena lanciato il sequel come suo primo gioco da uno studio interno) e il titolo arcade Molehew’s Mining Adventure.

La beta è attualmente aperta solo ad un ristretto numero di abbonati Netflix nel Regno Unito e in Canada sui dispositivi Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, TV LG, NVIDIA Shield TV, dispositivi e TV Roku, TV intelligenti Samsung e Walmart ONN. L’azienda prevede di aggiungere supporto per ulteriori dispositivi in seguito.

Per giocare ai giochi di Netflix su una TV, gli utenti possono utilizzare una nuova app che trasforma il telefono in un controller rilasciata dall’azienda. Selezionando un gioco, la TV mostrerà un codice QR. Gli utenti potranno scansionare questo codice con il proprio smartphone e usarlo come controller.

I giochi saranno anche disponibili sul sito web di Netflix nelle prossime settimane. Sarà possibile utilizzare tastiera e mouse per controllarli su PC e Mac.

Netflix afferma che l’obiettivo del test è di mettere alla prova la sua tecnologia di streaming di giochi e la nuova app controller. Data la complessità degli accordi sui diritti con vari editori, non è ancora chiaro se Netflix porterà tutti i giochi della sua libreria su TV e browser web. Ad esempio, per giocare a Kentucky Route Zero, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge o Immortality sul proprio telefono, sarà necessario un abbonamento a Netflix, ma questi giochi sono disponibili anche su altre piattaforme.