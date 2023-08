L’app di Netflix che trasforma il vostro iPhone in un controller da gioco

Oggi Netflix ha rilasciato una nuova app chiamata “Netflix Game Controller“, progettata per consentire agli utenti di giocare a giochi Netflix sui loro televisori. La descrizione dell’app su App Store afferma che l’app del Game Controller si può abbinare facilmente ad un televisore per giocare ai giochi Netflix utilizzando un iPhone.

Al momento attuale, i giochi Netflix sono limitati all’iPhone e all’iPad, senza alcuna opzione per riprodurli su una Smart TV. L’app al momento non fa nulla, ma afferma che i giochi disponibili per il televisore saranno “disponibili presto su Netflix”. Insomma, qualcosa bolle in pentola.

Sappiamo che Netflix ha grandi ambizioni sul fronte del gaming, a cui ha destinato cospicui investimenti nel corso degli anni. Tra le alte cose, in passato si era parlato di un interesse di Netflix per il mercato del cloud gaming. In futuro il colosso dello streaming potrebbe competere con Xbox Game Pass e Amazon Luna.

L’app presenta un pulsante direzionale sul lato sinistro del display dell’iPhone, insieme ai pulsanti di azione A, X, Y e B sul lato destro del display. Netflix ha fatto il suo ingresso in punta di piedi nel settore dei videogiochi nel 2021, quando ha rilasciato alcuni giochi per telefono Android inclusi con il suo abbonamento principale. Nel frattempo, il catalogo di giochi inclusi con Netflix è salito fino ad includere 50 titoli diversi.

Lo scorso ottobre, Mike Verdu, VP dello sviluppo dei giochi di Netflix, ha dichiarato che l’azienda stava “esplorando molto seriamente la possibilità di sviluppare offerta di cloud gaming”.