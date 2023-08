Magic: the Gathering, vi raccontiamo la nuova espansione, Terre Selvagge di Eldraine.

Questo autunno, con Magic the Gathering, torneremo nella terra delle favole, dei cavalieri e delle streghe con Terre Selvagge di Eldraine, in uscita l’8 settembre. C’è ancora molto da scoprire in Eldraine, il misterioso piano fantasy che abbiamo visitato nel 2019 in Il Trono di Eldraine! Eldraine è un piano interamente ispirato alle favole che si nutre delle stranezze di una buona fiaba, ma con il tocco speciale di Magic. Questa volta l’avventura ci porterà oltre gli incantevoli castelli, fin dentro le Terre Selvagge, casa di spiritelli, giganti e molto altro. Abbiamo avuto il privilegio di avere Roy Graham (Game Designer e Story Lead dell’espansione) e Ian Duke (Game Designer principale dell’espansione) che ci hanno mostrato in anteprima il nuovo design delle carte, le nuove meccaniche, la lore del set e in sostanza ci hanno portato alla scoperta delle Terre Selvagge di Eldraine. Partite con noi per il mondo delle fiabe!

Meccaniche… da favola

Queste le meccaniche che caratterizzeranno l’espansione:

Role : sono dei token doppi creati da creature appena evocate con questa abilità, che vanno ad aggiungere dei modificatori su altre creature.

: sono dei token doppi creati da creature appena evocate con questa abilità, che vanno ad aggiungere dei modificatori su altre creature. Adventure : sono modi alternativi per evocare la creatura: invece di pagare il costo standard in alto a destra si può pagare quello dell’avventura (spesso di un colore diverso da quello della creatura stessa) per creare un Istantanea o un Incantesimo con un effetto specifico. Si tratta di una meccanica rivista dall’originale “visita” a Eldraine.

: sono modi alternativi per evocare la creatura: invece di pagare il costo standard in alto a destra si può pagare quello dell’avventura (spesso di un colore diverso da quello della creatura stessa) per creare un Istantanea o un Incantesimo con un effetto specifico. Si tratta di una meccanica rivista dall’originale “visita” a Eldraine. Saga : sono un’altra meccanica che ritorna e rappresenta una carta che evolve negli effetti, e in questo caso racconta a tutti gli effetti una fiaba nei suoi vari step.

: sono un’altra meccanica che ritorna e rappresenta una carta che evolve negli effetti, e in questo caso racconta a tutti gli effetti una fiaba nei suoi vari step. Bargain : Stregonerie che possono essere pagate col normale costo di mana oppure possono essere pagate con una aggiunta, ovvero il sacrificio di un token, un artefatto o un incantesimo per venire potenziate in un modo specifico.

: Stregonerie che possono essere pagate col normale costo di mana oppure possono essere pagate con una aggiunta, ovvero il sacrificio di un token, un artefatto o un incantesimo per venire potenziate in un modo specifico. Celebration: carte che contano i permanenti non-Terre che entrano in gioco sotto il controllo del giocatore ogni turno. Se sono due o più, la carta con Celebration guadagna un bonus specifico.

Abbiamo poi anche il ritorno dei token “Food” che fanno recuperare punti vita se sacrificati, ma possono essere usati anche in altro modo (ad esempio per i Bargain).

La lore di Terre Selvagge

Con Terre Selvagge di Eldraine potremo anche vedere per la prima volta il Multiverso dopo l’invasione dei Phyrexiani. Per quanto i nostri eroi siano riusciti a impedire il piano di Elesh Norn, qui le conseguenze dell’invasione sono evidenti. Incontreremo vecchi amici (e nemici), esplorereremo nuovi angoli di Eldraine e scopriremo come il Multiverso si sta riprendendo dall’invasione. Potete leggere la storia a puntate (in inglese) sul sito ufficiale, ma intanto ecco le basi della lore dell’ambientazione.

Nel primo viaggio ad Eldraine ci siamo concentrati sulle Corti Reali e il loro ruolo nel piano. I fan hanno adorato questo aspetto cavalleresco di Eldraine. In Terre Selvagge di Eldraine faremo ritorno a questo piano, ma ci sarà qualcosa di diverso. Eldraine è ancora una terra di bellezza e splendore, ricca di incantevoli praterie ed eroi coraggiosi. Ma ora porteremo la nostra avventura oltre le mura del castello, fin dentro le Terre Selvagge. Questi boschi misteriosi ospitano creature stravaganti, orsi selvaggi e magia arcana. Terre Selvagge di Eldraine riesce a riprodurre l’alone di mistero che avvolge queste lande, invitando i giocatori a scoprire i segreti che potrebbero celare. Durante l’invasione di Phyrexia, il piano è stato colpito da una maledizione chiamata Sonno Stregato. La maledizione portò i Phyrexiani a cadere in un sonno placido, e venne ben presto considerata una manna dal cielo. Ma ora la maledizione ha colpito anche gli abitanti di Eldraine, che iniziano a sprofondare in questo sonno senza risveglio.

Nel progettare Terre Selvagge di Eldraine volevamo dare l’idea di essere circondati dalla magia.

affermano i designer.

Sarà molto evidente ad esempio mentre il Sonno Stregato farà sua la popolazione, ma anche nelle piccole cose, come gli inganni delle fate. Questa maledizione venne inizialmente imposta da Talion, il Signore delle Fate delle Terre Selvagge, e da tre sorelle streghe. L’intento iniziale era proteggere il piano dalle forze di Phyrexia, ma il Sonno Stregato crebbe sfuggendo dal loro controllo. Ora però la gente di Eldraine teme possa arrivare il giorno in cui si troveranno tutti intrappolati in un sonno eterno.

La nostra storia inizia con Talion, il Signore Benevolo. Già Signore di tutte le fate di Eldraine, egli prestava servizio anche come protettore misterioso della gente di Eldraine. Durante l’invasione di Phyrexia, Talion fu costretto a collaborare con tre streghe per creare il Sonno Stregato, una maledizione che ora minaccia l’erede. Se ci sono incubi, Ashiok è certamente nelle vicinanze. Con gli incubi di un regno intero di cui nutrirsi, egli è pronto a scatenare la sua magia, a qualunque costo.

Incontreremo anche volti nuovi nel nostro viaggio. Kellan è un personaggio nuovo che deciderà di accettare la missione di Talion per porre fine al Sonno Stregato. Kellan, Signore delle Alte Fate, è stato incaricato di portare pace e salvezza al suo popolo.

In questa espansione, inoltre, torneranno Will e Rowan, ma in circostanze molto diverse. Durante l’invasione di Phyrexia i gemelli hanno perso i genitori e in seguito anche le loro scintille. Resta così a Will e Rowan il compito di tenere unito il regno, una sfida che potrebbe portarli a spingersi oltre i propri limiti.

E ovviamente non potevamo tornare a Eldraine senza il tanto amato Syr Spezia, con Tipo Tostato a completare la dolce cerchia di eroi. Mentre la maledizione del Sonno Stregato colpisce sempre più abitanti di Eldraine, aumenta la tensione tra i fratelli Kenrith. Altrove, una forza antica dalle profondità delle Terre Selvagge richiama un fanciullo mezzo fata che deve ancora capire cosa significhi essere un eroe.

Un lato artistico mozzafiato… e originale

Terre Selvagge di Eldraine unisce personaggi fantastici con illustrazioni altrettanto splendide. Il team di artisti di Wizards of the Coast ha lavorato per per creare uno stile che sembrasse uscito da un libro di favole. Potrai trovare illustrazioni raffiguranti molti degli eroi più amati e dei cattivi più ignobili di Eldraine.

Terre Selvagge di Eldraine è un’espansione ricca di carte foil, senza bordo e in stile vetrina, tutte d’ispirazione folcloristica e fantasy. Le terre base saranno rese divertenti grazie a versioni speciali in stile vetrina che mettono in risalto le immagini incantate delle Terre Selvagge.

Parte del fascino delle favole risiede nel loro senso di avventura, e i fan hanno amato la cornice in stile libro delle fiabe delle carte avventura nel Torno di Eldraine, quindi faranno ritorno con un nuovo assaggio delle meraviglia delle terre selvagge. Carte come il Somnofago Crudele compariranno sia con la normale cornice in stile libro delle fiabe che con il trattamento in stile vetrina Avventura.

Potrete anche trovare versioni speciali senza bordo della Fortezza Irrequieta e di Ashiok, Manipolatore Perfido. Queste carte senza bordo uniscono illustrazioni incantevoli e incubi inquietanti, perfette per Ashiok. Inoltre, troverete trattamenti normali e con illustrazione estesa, in carte come la Cavalleria Turbaluna, che avrà una speciale promo con illustrazione completa senza testo disponibile in un secondo momento.

In ogni busta di Terre Selvagge di Eldraine troverete una delle carte Racconti Incantati, un foglio bonus di carte non legali in Standard come gli artefatti retrò di La Guerra dei Fratelli o gli archivi mistici di Strixhaven: Scuola dei Maghi.

Queste carte, con speciali illustrazioni fiabesche, sono gli incantesimi più amati nella storia di Magic. Ogni illustrazione ricorda lo stile di Eldraine. Con 63 diversi Racconti Incantati a disposizione, preparati a draftare, collezionare e giocare con questi emozionanti incantesimi. Queste 63 carte di Racconti Incantevoli, che comprendono alcuni dei migliori incantesimi di sempre, sfoggiano il piano di Eldraine e saranno incluse nelle buste per draft, dell’espansione e nelle Collector Booster. Di queste 63 carte di Racconti Incantevoli, 20 vanteranno buste divertenti in stile anime senza bordo, illustrate da artisti giapponesi. Queste carte anime senza bordo possono essere trovate nello stesso slot delle altre carte Racconti Incantevoli in alcune buste di Terre Selvagge di Eldraine. Le buste giapponesi avranno delle versioni in giapponese di queste carte, mentre le altre lingue avranno delle versioni in inglese. Inoltre, nelle Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine potrete trovare delle versioni di queste carte anime senza bordo con foil coriandoli. Queste carte vantano un trattamento speciale foil simile a coriandoli, che le rende davvero magiche!

Sono ora disponibili i preordini per le busta per draft, dell’espansione e le Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine. Che preferiate draftare nei Friday Night o collezionare illustrazioni in stile vetrina, potrete goderti Terre Selvagge di Eldraine in svariati modi, tutti speciali.

Inoltre, saranno disponibili due mazzi di Commander a tema Terre Selvagge di Eldraine, ognuno con un mazzo da 100 carte unico, in cui trovare le dieci carte inedite di Magic, due carte foil leggendarie e un Collector Booster Sample Pack. Questi mazzi, Dominio Fatato e Valore e Virtù, usciranno con Terre Selvagge di Eldraine l’8 settembre 2023. Non usciranno buste di Jumpstart con Terre Selvagge di Eldraine. Però, come per altre carte inedite di Magic legali in Standard nelle buste di Jumpstart, troverete altre carte legali in Standard nelle buste dell’espansione e nelle Collector Booster.

In MTG Arena ci sarà un tappeto di gioco ufficiale in stile libro pop-up, e tra i Player Avatar disponibili ci saranno anche quelli di Kellan e Talion.

DATE IMPORTANTI DI TERRE SELVAGGE DI ELDRAINE

Eventi di anteprima di Terre Selvagge di Eldraine:

Storia di Terre Selvagge di Eldraine: 8-14 agosto

Debutto e inizio delle anteprime: 15 agosto

Galleria immagini delle carte completa: 25 agosto

Pre-Prerelease con LoadingReadyRun: 26 agosto

Evento streamer su MTG Arena (prima noto come evento di accesso anticipato): 31 agosto

Partita Game Kinghts di The Command Zone a Commander di Terre Selvagge di Eldraine; 6 settembre

Uscita globale in cartaceo (compreso il Kit Iniziale): 8 settembre

Eventi di gioco di Terre Selvagge di Eldraine:

Prerelease nel tuo negozio di zona: 1 settembre

Uscita su MTG Arena: 5 settembre

Open House dei negozi WPN: 8-10 settembre

Friday Night Magic: 8 settembre – 3 novembre

Commander Nights: 9 settembre – 9 novembre

MagicCon: Las Vegas e XXIX Campionato Mondiale di Magic: 22-24 settembre

Campionato in negozio del WPN: 30 settembre – 8 ottobre

Uscita di Alchemy: Terre Selvagge di Eldraine: 10 ottobre

