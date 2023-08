Amazon lancia la sua IA che riassume le recensioni dei prodotti in un breve testo

Per farsi un'idea su un prodotto, non sarà più necessario leggere individualmente decine di recensioni diverse. Ma saprà distinguere le recensioni false?

Amazon ha annunciato una nuova funzione di intelligenza artificiale generativa in grado di riassume le recensioni dei prodotti. Disponibile inizialmente per “un sottoinsieme di utenti mobile negli Stati Uniti su una vasta selezione di prodotti”, questo strumento di intelligenza artificiale produce un paragrafo riassuntivo che evidenzia i temi comuni dei feedback dei clienti. Ad esempio, se molti utenti hanno segnalato che uno smartphone tende a surriscaldarsi facilmente, non sarà più necessario leggere individualmente decine di recensioni per farsi una propria opinione: sarà l’IA a selezionare questa e altre informazioni nel suo riassunto.

La società aveva confermato a giugno di stare testando uno strumento alimentato da AI e ora ha avviato il suo lancio ufficiale. Il CEO Andy Jassy ha affermato all’inizio di questo mese che l’AI è “al cuore di ciò che facciamo”.

L’idea alla base di questa iniziativa è permettere agli acquirenti di comprendere l’opinione generale degli altri clienti senza dover sfogliare manualmente un’infinità di recensioni. Il riassunto include un breve paragrafo che descrive il consenso dei clienti. «Per capirci, il risultato è simile a una versione alimentata da AI dei commenti “Critics consensus” e “Audience says” che si possono trovare su Rotten Tomatoes», spiega il sito Engadget. Un esempio di riassunto condiviso da Amazon recita: “I clienti apprezzano la stabilità, la facilità d’uso e le prestazioni del dispositivo digitale. Sottolineano che è molto più veloce, la qualità dell’immagine/velocità di streaming è eccellente ed è un dispositivo semplice da collegare. Apprezzano anche le prestazioni, affermando che funziona come previsto e si integra perfettamente con LG 3D smart TV”.

Il riassunto è seguito da tag cliccabili che mostrano temi rilevanti e parole comuni dalle recensioni dei clienti, simile a una funzione di parole chiave esistente nelle recensioni della società. Cliccando su un tag si accede alle recensioni complete relative al tema scelto.

Tuttavia, c’è una questione spinosa: la reputazione di Amazon in merito alle recensioni false. Sebbene l’azienda affermi di aver “bloccato proattivamente oltre 200 milioni di recensioni sospettate false” solo nel 2022, ciò non significa che riesca a rilevare e bloccare tutte. Né tantomeno che questa nuova IA sia in grado di distinguere le recensioni scritte da bot o da utenti pagati da quelle scritte dai veri clienti.

Per il momento, Amazon spiega che l’IA includerà solamente le recensioni che provengono da clienti verificati: insomma, da persone che hanno effettivamente acquistato il prodotto sulla piattaforma. Tuttavia, in passato avevamo già visto come questo non sia necessariamente una garanzia di affidabilità.