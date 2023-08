Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 – Nel film Winnie utilizzerà una motosega per uccidere

Il regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 ha parlato di un Winnie ancora più violento nel sequel.

Sembra che il tasso di violenza in Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 sarà ancora più alto, considerando che il regista Rhys Frake-Waterfield ha dichiarato che nel film Winnie per uccidere utilizzerà un’arma truculenta come la motosega.

Ecco le parole del regista:

Nel sequel Winnie the Pooh avrà una motosega. Ho intenzione di tirare fuori questa cosa. Succederà.

Poche parole, ma quanto basta per fare intendere che il tasso di gore in questo sequel di Winnie the Pooh: Blood and Honey sarà piuttosto alto.

Del resto il primo lungometraggio ha mostrato già molto sangue, anche se la critica no è rimasta affatto convita del film, al punto di aver parlato di una produzione totalmente scadente, che però ha attirato l’attenzione degli appassionati di horror.

E Rhys Frake-Waterfield non si vuole fermare qui, considerando che vuole riadattare in chiave horror altri classici dell’infanzia, riempiendo di sangue character come Peter Pan, Bambi e i Teletubbies.

Staremo a vedere cosa uscirà fuori da Winnie the Pooh: Blood and Honey 2.