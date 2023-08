Volo prenotato con Go To Fly: arriva a sorpresa un jet privato di lusso da migliaia di euro

Un'opportunità imperdibile per chi aveva inizialmente prenotato il volo al costo di 80/120€ per un singolo tragitto.

I passeggeri che si apprestavano a decollare da Forlì verso Brindisi attraverso un volo prenotato con Go To Fly, hanno vissuto un’esperienza che li ha lasciati positivamente stupiti. Al posto del solito aereo turboelica da trasporto, utilizzato soltanto sette giorni fa, hanno avuto il piacere di salire a bordo di un sontuoso Cessna Citation Sovereign, un jet privato di fascino e comfort ineguagliabili.

Questa sorpresa di lusso, tuttavia, ha comportato una riduzione della capacità dell’aereo da 34 a soli 12 passeggeri. Un’opportunità imperdibile per chi aveva inizialmente prenotato il volo al costo di 80/120€ per un singolo tragitto. Ciò che rende questa situazione ancora più straordinaria è il fatto che noleggiare una simile imbarcazione aerea equivale spesso a spendere diverse migliaia di euro, rendendo l’esperienza di oggi un affare unico e irripetibile per quanti si sono trovati a beneficiare di questa fortunata occasione.

Curiosamente, il volo verso Brindisi non risultava elencato sui tabelloni dell’aeroporto romagnolo. Il volo ITL801, gestito da Italfly, giunse da Treviso vuoto, per poi decollare alle 11:02, atterrando a Brindisi poco prima del mezzogiorno. Questo spettacolare Cessna Citation Sovereign ha, quindi, regalato ai passeggeri un viaggio straordinario e senza eguali, trasformando un semplice spostamento in un’esperienza indimenticabile.

La settimana precedente, chi aveva volato verso Brindisi a bordo di un turboelica aveva vissuto una realtà completamente differente, atterrando invece a Forlì. Il passaggio a questo jet esecutivo di prima classe ha, quindi, offerto a molti una prospettiva di viaggio completamente rinnovata.

L’aereo stesso, con la registrazione I-TAOS, appartiene a un’azienda operante nel settore dell’aviazione d’affari, con basi operative in alcune delle principali città italiane, tra cui Verona, Milano, Torino e Rimini. Questo ha reso il viaggio verso Brindisi non solo un’esperienza di lusso, ma anche un esempio di efficienza e comodità. Coloro che sono stati fortunati abbastanza da trovarsi a bordo di questo jet privato hanno avuto modo di sperimentare il meglio dell’aviazione di lusso, regalandosi un viaggio che sarà certamente ricordato a lungo.