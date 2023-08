Oppenheimer è tra i 10 film vietati ai minori con più incassi di sempre

Oppenheimer è entrato ufficialmente nella classifica dei dieci film vietati ai minori con più incassi i sempre. I 577 milioni di dollari acquisiti complessivamente dal lungometraggio lo hanno portato ad oltrepassare Cinquanta Sfumature di Grigio.

In questa classifica dei dieci film vietati ai minori con più incassi di sempre, Oppenheimersi unisce a Logan (614 milioni), La Passione di Cristo (622 milioni), Detective Chinatown 3 (699 milioni), It (701 milioni), The Matrix Reloaded (738 milioni), Deadpool (781 milioni), Deadpool 2 (786 milioni), e Joker (1.06 miliardi).

L’attesa per Oppenheimer è altissima in Italia, considerando che negli Stati Uniti il film è uscito già da un mese, mentre nel nostro Paese bisognerà attendere fino al 23 agosto.

Oppenheimer vedrà Christopher Nolan cimentarsi ancora una volta con la Storia, e con un personaggio che ha segnato il Ventesimo Secolo. Ricordiamo che prima di Tenet il regista ha realizzato Dunkirk, film incentrato sulla Seconda Guerra Mondiale.

Negli Stati Uniti l’uscita nello stesso periodo di Oppenheimer e Barbie ha creato un vero e proprio tormentone, quello del Barbenheimer.