L’Apple Watch X sarà (finalmente) una rivoluzione: così Apple celebra i 10 anni del gadget

L'Apple Watch Series 9 non farà particolari passi in avanti rispetto al Serie 8. Ma la vera rivoluzione ci aspetta nel 2024 con l'Apple Watch X.

Da quando è stato lanciato nel 2015, ogni anno abbiamo visto un nuovo modello di Apple Watch fare la sua comparsa sugli scaffali — spesso con miglioramenti minimi. Ma questo trend potrebbe subire una svolta con l’arrivo dell’Apple Watch X. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta lavorando a cambiamenti più sostanziali per il modello che celebrerà il decimo anniversario dell’orologio.

Tra le potenziali novità dell’Apple Watch X, ci potrebbe essere un’attacco magnetico per il cinturino, che sostituirebbe il design a scorrimento attualmente in uso, liberando spazio per una batteria di dimensioni maggiori. Ulteriori innovazioni potrebbero includere una cassa dell’orologio più sottile e un display microLED, che offrirebbe un’immagine di qualità superiore rispetto agli attuali schermi OLED. Per quanto riguarda le funzionalità legate alla salute, si dice che l’Apple Watch X includerà un sensore per la pressione sanguigna, che si aggiungerà al monitoraggio della frequenza cardiaca, al tracciamento del sonno e alla rilevazione dell’ossigeno nel sangue già presenti nei modelli attuali.

Se Apple seguirà il calendario di rilascio annuale, questo innovativo Apple Watch potrebbe arrivare sul mercato nel prossimo anno. Tuttavia, se l’azienda decidesse di aspettare esattamente un decennio dalla sua prima uscita, potremmo dover attendere due anni.

Nel frattempo, è prevista a breve l’uscita dell’Apple Watch Series 9. Questo modello dovrebbe essere svelato in un evento questo settembre e si prevede che avrà un processore più veloce, una novità introdotta per la prima volta dalla Serie 6, oltre ad alcune nuove tonalità di colore. Nel complesso, sarà comunque un aggiornamento limitato rispetto alla Serie 8.