Instagram, ricca carrellata di novità: arriva la musica sui post e molto, molto altro

Instagram ha annunciato una serie di aggiornamenti interessanti. La piattaforma ora consente di aggiungere musica ai caroselli fotografici, una funzionalità presentata in collaborazione con la pop star Olivia Rodrigo per promuovere il suo singolo “bad idea right?”.

Gli utenti possono scegliere tra brani musicali con licenza per fare da colonna sonora alle slideshow. Questo aggiornamento arriva in risposta al Photo Mode di TikTok, introdotto l’anno scorso. “Ora è possibile aggiungere una canzone per catturare l’atmosfera e dare vita al proprio carosello”, ha affermato Instagram in un post sul suo blog.

Un’altra importante novità è “Instagram Collabs“, che ora permette di invitare fino a tre amici come co-autori di post, caroselli o reels. Questa funzione, secondo la piattaforma, potrebbe essere particolarmente utile per gli influencer, consentendo di beneficiare della reciproca visibilità. Il contenuto sarà visibile al pubblico di ciascun collaboratore e apparirà sul profilo di ciascuno.

Inoltre, la piattaforma ha rivisto il funzionamento dell’adesivo “Add Yours”. Quando un creatore utilizza questa funzionalità su un Reel, i follower possono contribuire con contenuti in risposta e il creatore ha la possibilità di evidenziare le risposte che preferisce, rendendole visibili a tutti i suoi follower. Questa caratteristica potrebbe aumentare l’interazione e l’impegno degli utenti, specialmente con figure di rilievo come celebrità.

Infine, ma non meno importante, Instagram sta ampliando la sua libreria musicale. Sebbene non siano stati ancora annunciati dettagli precisi, la piattaforma ha annunciato una partnership con Spotify in Messico e Brasile, dove le 50 canzoni più popolari di Instagram Reels riceveranno una playlist su Spotify.