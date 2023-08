Assassin’s Creed Mirage ora in Fase Gold, uscirà una settimana prima del previsto

Negli ultimi anni è diventata una triste norma quella che videogiochi molto attesi subiscano ritardi rispetto alle date d’uscita programmate: tra il covid prima e l’ottimizzazione cross-gen dopo molte volte titoli importanti si sono fatti attendere. Esistono però rari casi virtuosi in cui non solo i publisher riescono a rispettare le date prefissate, ma addirittura ad anticipare i tempi. Assassin’s Creed Mirage è uno di questi: il gioco è ora ufficialmente entrato in “Fase Gold” (ovvero, è pronto per essere stampato su disco retail) e, al netto di comunque probabili patch del Day one, è infine pronto, come confermato da questo tweet ufficiale:

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀 On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim. Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023

Assassin’s Creed Mirage è entrato in Fase Gold e uscirà una settimana prima! A nome dell’intero team, non vediamo l’ora che possiate esplorare la Baghdad del nono IX° secolo con Basim. Il vostro viaggio ora inizierà il 5 ottobre. Segnatevi la nuova data!

Inizialmente, la data di lancio era quella del 12 ottobre, quindi i fan della saga possono ben gioire per quanto anticipo, che coinvolgerà sicuramente le edizioni base (sia digital che fisiche) e la Deluxe, ma non sono state date specifiche riguardo alla Collector’s, che avendo tutta una serie di oggetti fisici al suo interno potrebbe o meno mantenere la data: restiamo in attesa di conferme in merito.

Questa la sinossi del gioco:

Vivi un’esperienza avventurosa ricca d’azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare un Maestro Assassino dal destino complicato. Incontra gli straordinari personaggi che influenzeranno l’evoluzione di Basim e che sono più complessi di quanto possano sembrare… Diventa l’Assassino più poliedrico nella storia della serie: lanciati in una corsa acrobatica fluida in giro per la città e utilizza la gamma più ampia di oggetti mai creata. Ricevi contratti dagli Assassini, trova indizi fondamentali ed elimina i bersagli furtivamente con assassinii più cruenti che mai.

