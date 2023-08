Pokémon Scarlatto e Violetto: codice per il Gastrodon, Ossidiana Infuocata disponibile

The Pokémon Company ha rilasciato l'espansione Ossidiana Infuocata per il GCC e un codice per avere un Gastron competitivo nel videogioco.

Oggi, in contemporanea con l’inizio dei campionati del mondo, The Pokémon Company International ha pubblicato la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Spada e Scudo – Ossidiana Infuocata. L’espansione è disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.

Questa nuova espansione introduce i Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso nel GCC Pokémon, dove alcune carte Pokémon-ex Teracristal saranno caratterizzate da un tipo diverso di Energia rispetto all’usuale. Ad esempio, gli Allenatori incontreranno Charizard-ex di tipo Oscurità invece del suo solito tipo Fuoco, come anche Tyranitar-ex di tipo Lampo invece del suo solito tipo Lotta o Oscurità. Quando attaccano, i Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso utilizzano la stessa Energia del loro tipo abituale, ma hanno una debolezza diversa che corrisponde al loro tipo modificato. Queste carte seguiranno inoltre le stesse regole dei Pokémon-ex normali: quando finiscono KO, il Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso fa prendere due carte Premio invece di una.

Inoltre, si può giocare con Scarlatto e Violetto – Ossidiana Infuocata in versione digitale sull’app Pokemon.it/GCCL per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori possono ottenere e lottare con i Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso e, quando effettuano l’accesso, il Pass lotta concederà in ricompensa ai giocatori un nuovo mazzo con protagonista Charizard-ex di tipo Oscurità. I giocatori possono anche sbloccare un mazzo premium aggiuntivo di Toedscruel-ex, riscattando i cristalli guadagnati partecipando agli obiettivi giornalieri del gioco.

Inoltre, sempre parlando di videogiochi, in Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch è possibile sbloccare (fino al 14 agosto) gratuitamente un Gastrodon col codice 23WCSGASTR0D0N, ispirato a quello di Eduardo Cunha, campione dei Pokémon World Champions 2022. Si tratta di un Pokémon di livello 50, con natura Calma, lo strumento Avanzi e l’abilità Acquascolo: conosce le mosse Geoforza, Ventogelato, Sbadiglio e Protezione.

Infine, vi ricordiamo che esce oggi su YouTube (anche in versione doppiata in italiano) il primo episodio di Pokémon: Verso la cima, che racconta la storia di Ava, che punta a entrare nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Con il supporto della sua famiglia, dei suoi amici e del suo Pokémon compagno, un Oddish, darà il massimo per raggiungere la vetta!

