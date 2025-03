LEGO annuncia i set Pokémon: bisognerà attendere fino al 2026

LEGO ha ufficialmente rivelato che un altro celebre franchise videoludico entrerà a far parte del suo universo di mattoncini colorati. Attraverso un teaser pubblicato sul proprio sito web, l’azienda danese ha annunciato l’arrivo dei set LEGO Pokémon, scatenando l’entusiasmo dei fan di entrambi i brand. Tuttavia, la gioia è stata leggermente smorzata dalla notizia che bisognerà attendere fino al 2026 per mettere le mani su queste nuove collezioni.

Il matrimonio tra due colossi dell’intrattenimento

L’annuncio, per quanto avaro di dettagli specifici, rappresenta un evento significativo nel panorama dell’intrattenimento. LEGO e Pokémon sono due dei franchise più amati e redditizi al mondo, capaci di attraversare generazioni mantenendo intatto il proprio fascino. La collaborazione promette di unire la creatività costruttiva dei mattoncini danesi con l’universo colorato e variegato delle creature tascabili giapponesi.

Nel teaser pubblicato, l’unico elemento rivelato è un’immagine della caratteristica coda a forma di saetta di Pikachu, costruita con mattoncini gialli. Non ci sono ancora informazioni su quali set specifici verranno prodotti o quali Pokémon saranno disponibili in formato LEGO, ma è facile immaginare che le icone più riconoscibili del franchise, come Pikachu, Charizard e altri mostri della prima generazione, saranno in prima linea.

È importante notare che i fan dei Pokémon non sono completamente nuovi ai set costruibili. Da tempo, Mattel offre diverse collezioni dedicate al franchise attraverso la sua linea Mega, che produce componenti compatibili con i mattoncini LEGO. Rimane ancora da chiarire se LEGO avrà diritti esclusivi per la produzione di set costruibili Pokémon a partire dal prossimo anno o se Mattel continuerà a proporre le proprie collezioni in parallelo.

Negli ultimi anni, la collaborazione tra LEGO e Nintendo ha dato vita a numerosi set che hanno entusiasmato gli appassionati. Recentemente, è stato annunciato un set dedicato a Mario Kart: Mario & Kart Standard, composto da 1.972 pezzi. Questo modello permette di costruire una versione dettagliata del kart di Mario, con una figura del personaggio dotata di testa e braccia mobili. Il set misura 32 cm in lunghezza, 19 cm in larghezza e 22 cm in altezza, ed è disponibile per il preordine al prezzo di 169,99 €, con uscita prevista per il 15 maggio 2025.