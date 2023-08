Magic: The Gathering – Rubati 300.000 dollari di carte durante una convention

L'1 agosto, durante il Gen Con di Indianapolis, sono stati rubati 300.000 dollari di carte di Magic: The Gathering.

Il valore di alcune carte di Magic: The Gathering è risaputo che sia piuttosto alto, perciò è notevole la cifra che è stata rubata durante il Gen Con, in equivalente di carte Magic: stiamo parlando di 300.000 dollari. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso 1 agosto.

Sembra che due uomini, le cui identità non sono state identificate, abbiano lasciato l’Indiana Convention Center di Indianapolis avendo tra le mani dei box per l’equivalente di 300.000 dollari in carte Magic.

Le vittime sono state i venditori di Pastimes Comics & Games. Le carte sono state rubate prima ancora dell’inizio del Gen Con. La polizia ha chiesto aiuto attraverso Facebook per arrivare all’identificazione dei due ladri.

Secondo alcune speculazioni, tra le carte rubate ci potrebbero essere anche quelle di Disney Lorcana, il gioco a tema Casa di Topolino che farà il suo esordio a livello di distribuzione il 18 agosto, ma che, era stato inserito all’interno di una speciale pre-vendita da Ravensburger.

Ricordiamo che Magic: The Gathering ha lanciato durante il periodo estivo un set relativo al Signore degli Anelli, e si sta preparando per proporre anche quello sul Doctor Who.