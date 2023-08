LEGO presenta il Set Concorde: Un capolavoro supersonico

Il Set LEGO Concorde sarà disponibile dal 4 settembre 2023 per i LEGO VIP e dal 7 settembre 2023 per tutti nei LEGO Store e online al prezzo di 199€.

Giovedì LEGO ha svelato un set che è destinato a toccare nuove vette: il Set LEGO® Concorde.

Considerato uno degli aerei più iconici e famosi della storia, il Concorde poteva volare due volte più veloce del suono. Un capolavoro di ingegneria, ora il Concorde si presenta sotto forma di mattoncini LEGO. Costruito negli anni ’60 come parte di una joint venture tra Regno Unito e Francia, il Concorde è stato il primo aereo commerciale supersonico destinato al trasporto di passeggeri.

Questo set, composto da 2083 pezzi, è un modello in scala accurata dell’aereo, esponibile in casa grazie al supporto, offrendo la possibilità di posizionare il “brick-plane” sia in modalità di volo che inclinato, per decolli e atterraggi.

Il set è ricco di dettagli, con un tetto rimovibile per mostrare l’interno della cabina iper-dettagliato, il carrello di atterraggio e l’inclinazione del naso e visiera.

Informazioni sul prodotto:

Età: 18+

Prezzo: €199,99

Pezzi: 2083

Codice prodotto: 10318

Dimensioni: Altezza: 15 cm, Lunghezza: 105 cm, Larghezza: 43 cm

Disponibilità: 4 settembre 2023 per i LEGO VIP, 7 settembre 2023 per tutti

Link: www.lego.com/concorde

Il Set LEGO Concorde sarà disponibile dal 4 settembre 2023 per i LEGO VIP e dal 7 settembre 2023 per tutti nei LEGO Store e su www.lego.com/Concorde al prezzo di €199,99.