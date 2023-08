Incidente Fatale con Tesla Model Y: le autorità USA aprono un’indagine

L’ente di regolamentazione statunitense che si occupa di sicurezza stradale, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ha avviato un’indagine su un grave incidente che ha coinvolto una Tesla Model Y.

L’incidente, avvenuto il 19 luglio, ha visto una Tesla collidere con un camion rimorchio in Virginia, causando la morte del conducente dell’automobile. Secondo un report di Reuters, gli organi di regolamentazione ritengono che il conducente della Tesla, 57 anni, stesse utilizzando i programmi avanzati di assistenza alla guida dell’azienda.

L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Fauquier ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente: il rimorchio stava cercando di immettersi in un’autostrada da una stazione di servizio quando la Tesla ha colpito il suo fianco e si è infilata sotto il rimorchio. Il conducente della Tesla è stato dichiarato morto sul posto. Per quanto riguarda il camionista, le autorità hanno emesso un avviso per guida imprudente.

Sebbene l’avviso suggerisca che le autorità ritengono responsabile dell’incidente il conducente del camion, il programma di assistenza di Tesla dovrebbe prevedere errori commessi da altri utenti della strada, da qui l’indagine della NHTSA.

La NHTSA ha avviato oltre trenta indagini su incidenti che hanno coinvolto veicoli Tesla e i loro algoritmi avanzati di assistenza. In totale, l’agenzia ritiene che il sistema sia stato coinvolto in 23 morti dal 2016.

Nel 2021, il National Transportation Safety Board ha sollecitato la NHTSA a emettere regolamentazioni più severe per la guida autonoma. In una lettera, l’NTSB ha dichiarato che “Tesla sta testando su strade pubbliche una tecnologia altamente automatizzata” senza chiari obblighi sul fronte della trasparenza e della supervisione.

La tecnologia Autopilot proprietaria di Tesla è progettata per sterzare, accelerare e frenare all’interno della corsia del veicolo, mentre un sistema avanzato assiste nel cambio di corsia sulle autostrade. Tesla afferma che il sistema non è completamente automatizzato e richiede una costante supervisione umana.