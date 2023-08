Il Cadillac Escalade IQ costa come un bilocale, ma non ha Android Auto e Apple CarPlay

Costa come un appartamento e ha un enorme schermo da 55 pollici, eppure il SUV elettrico Cadillac Escalade IQ non supporterà il mirroring del telefono. Perché?

Il nuovo SUV di ultra-lusso di GM, il Cadillac Escalade IQ, non supporterà né Apple CarPlay né Android Auto, nonostante il suo imponente schermo infotainment da 55 pollici che si estende per tutta la plancia. Il produttore ha confermato che il mirroring del telefono (a prescindere che si tratti di un Android o un iPhone) non verrà mai supportato.

General Motors (GM) aveva già annunciato in precedenza la sua intenzione di limitare l’accesso a CarPlay e Android Auto nei suoi futuri veicoli elettrici. A aprile, Scott Miller, VP del software di GM, aveva spiegato le ragioni di questa scelta, tra cui la possibilità di offrire funzionalità più specifiche per i veicoli elettrici.

Anche Tesla attualmente non offre supporto a CarPlay o Android Auto nelle sue vetture. Recentemente Apple ha annunciato che, secondo una sua indagine di mercato, l’80% dei nuovi acquirenti di auto richiede la presenza di CarPlay. La loro assenza rappresenta quindi una scelta insolita, soprattutto per un’auto moderna e di fascia alta come l’Escalade IQ.

Al posto del mirroring, i guidatori dovranno fare affidamento al software d’infotainment prodotto da Google.

Il sistema di Google supporta la navigazione con Google Maps e alcune app di Google Play, alle quali è possibile accedere direttamente dal cruscotto. Alcune delle app di intrattenimento confermate per l’Escalade IQ includono YouTube, YouTube Kids e Hulu. Tuttavia, il sistema potrebbe supportare in futuro altre app, come Waze e persino Zoom.

Quest’anno, GM ha ricevuto numerose critiche per la decisione di non supportare più CarPlay e Android Auto nei suoi futuri veicoli. L’Escalade IQ è l’ultima vettura di recente presentazione a non offrire le due funzionalità, dopo il Chevy Blazer EV entrato in commercio di recente.