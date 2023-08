Elon Musk insiste: “lo scontro con Zuckeberg si farà al Colosseo”. Il capo dell’UFC: abbiamo parlato con il Governo

Elon Musk ha ribadito che lo scontro di MMA contro Mark Zuckerberg potrebbe tenersi in Italia. La N.1 dell'UFC conferma: "abbiamo già incontrato il Governo".

Era emersa come un’ipotesi, tra il serio e il faceto. Eppure potrebbe diventare presto realtà: Elon Musk ha ribadito che lo scontro di MMA contro Mark Zuckerberg potrebbe tenersi in Italia. “Ogni cosa che entrerà nell’inquadratura sarà pura antica Roma“, ha detto.

Il miliardario vorrebbe che l’incontro avvenga proprio al Colosseo, che recentemente ha ricevuto degli importanti lavori per poter ospitare eventi dal vivo (almeno sulla carta). E sembra che l’idea fosse stata accennata anche al Governo italiano, che in prima battuta non ha voluto escludere nulla: “purché venga fatta una donazione congrua”, aveva specificato il Ministro Sangiuliano.

Ma il Colosseo – tanto simbolo internazionale, quanto fragile – non è l’unica arena d’epoca romana che potrebbe ospitare l’incontro trai due imprenditori del tech. Il Circo Massimo, altrettanto evocativo, potrebbe essere un’opzione più verosimile. Del resto, l’area è stata appena usata come cornice di un colossale concerto di Travis Scott: 60mila presenze, che hanno adirato la direttrice del Colosseo (“mai più concerti rock al Circo Massimo”, ha detto).

Nel frattempo, l’idea che i due miliardari possano darsene di santa ragione nell’arena dove qualche millennio fa i cristiani venivano dati in pasto ai leoni piace molto anche alla N.1 della UFC.

Dana White, presidente della federazione di arti marziali miste della Ultimate Fighting Championship, è stata recentemente ospite nel podcast ‘Hotboxing‘, condotto dalla leggenda del pugilato, Mike Tyson. Durante l’intervista, l’imprenditore ha rivelato di aver avuto un incontro con rappresentanti del ministero della Cultura italiano per discutere la possibilità di un tale evento.

“Immaginate l’attenzione globale che si potrebbe ottenere con un incontro del genere, e quale luogo migliore del Colosseo per ospitarlo?” ha dichiarato White.

Intanto Musk rincara la dose: l’evento? Non sarà organizzato direttamente dall’UFC (che però potrebbe avere comunque un ruolo), ma dalla sua fondazione e quella di Zuckerberg. Inoltre l’evento sarà trasmesso sia su Instagram che su X. Insomma, massima par condicio.