Mortal Kombat 1, modalità Invasioni per single player svelata da un leak

A quanto pare Mortal Kombat 1 includerà anche una nuova modalità single player chiamata Invasioni. Lo rivela il retro della copertina brasiliana del gioco, trapelata online in queste ore e che include proprio una breve descrizione della modalità in questione. Un utente su reddit ha tradotto il testo della descrizione che in italiano recita così: “Viaggiate attraverso i regni di Mortal Kombat affrontando le invasioni di ogni stagione in una nuovissima esperienza per giocatore singolo.”

La descrizione non spiega nel dettaglio le caratteristiche di questa nuova modalità, ma si può già ipotizzare che possa essere stata pensata per sostituire la Krypta o presentarsi come una variante di gioco ideata per essere fruita in single player. Per saperlo con certezza, però, non ci resta che attendere informazioni specifiche al riguardo.

Intanto vi ricordiamo che questo mese ci sarà la nuova closed beta di Mortal Kombat 1, che sarà disponibile dal 18 al 21 agosto su PS5 e Xbox Series X|S e che vedrà ancora una volta la presenza di Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi e Kitana giocabili, insieme a Jax, Kano e Sonya come personaggi Kameo.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2023 per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche in versione Premium e Kollector’s Edition, che offriranno anche una settimana di accesso anticipato, la skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, sei personaggi DLC, cinque Kameo e 1250 / 2700 Kristalli del Dragone, ovvero la valuta di gioco. La Kollector’s presenta, inoltre, Steelcase, stampe esclusive e una spettacolare scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio e un’altezza di 42 cm.

