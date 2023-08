Il Castello Invisibile: main trailer italiano dell’atteso film anime

Anime Factory – etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video – svela oggi il main trailer ufficiale dell’attesissimo film anime Il Castello Invisibile di Keiichi Hara, che arriverà finalmente in Italia nelle sale cinematografiche in un evento speciale di tre giorni, l’11-12-13 settembre 2023.

Tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Mizuki Tsujimura, che ha vinto il prestigioso Japan Booksellers’ Award nel 2018, il film è stato realizzato dallo studio di animazione giapponese A-1 Pictures, che si è occupato di alcuni dei titoli più di successo del panorama anime degli ultimi anni, quali Sword Art Online, Seven Deadly Sins e Blue Exorcist. Nel nuovissimo trailer è possibile apprezzare il lavoro di animazione di altissima qualità svolto dallo studio, caratterizzato da uno stile che si sposa perfettamente con i toni della pellicola, sospesa tra sogno e realtà.

Il Castello Invisibile è un’emozionante storia sulle difficoltà di diventare adulti, che sfrutta una cornice fantasy per esplorare i problemi reali degli adolescenti di oggi. Kokoro, la protagonista, è infatti una ragazza timida ed emarginata, e rappresenta molti altri giovani come lei che vivono un disagio nel quale spesso si trovano intrappolati. Un giorno, Kokoro riesce ad accedere a un castello magico tramite lo specchio della sua stanza, insieme ad altri sei coetanei. In questo luogo indefinito e incantato, collocato in cima a una ripida scogliera in mezzo all’oceano, dovranno trovare una chiave nascosta all’interno del castello in grado di avverare qualsiasi desiderio, ma solo uno tra i 7 prescelti potrà vederlo avverato. Il castello però non è un posto sicuro come può sembrare: tra le sue innumerevoli stanze si celano tanti segreti e un enorme pericolo.

Il Castello Invisibile è stato candidato nel 2023 ai Japan Academy Prize, l’equivalente degli Oscar statunitensi per il cinema nipponico, nella categoria Miglior film di animazione e arriva ora nelle sale italiane dopo il successo ottenuto nella madrepatria giapponese, dove ha incassato oltre un miliardo di yen (circa 7,3 milioni di dollari) ed rimasto nella Top 10 del Box Office per sei settimane.

Keiichi Hara, regista di molti titoli anime di successo come Un’estate con Coo, Colorful e Miss Hokusai, è riuscito a catturare lo spirito dell’opera originale grazie a uno stile unico. Per la realizzazione de Il Castello Invisibile, ha lavorato con molti dei suoi collaboratori storici, tra cui la sceneggiatrice Miho Maruo (Miss Hokusai, The Wonderland), la compositrice Harumi Fuuki (Miss Hokusai, The Wonderland) e il talentuoso artista Ilya Kuvshinov (The Wonderland), che si è occupato dei visual concept e del design del castello. Acclamato come il più grande capolavoro dell’autrice Mizuki Tsujimura, il romanzo bestseller originale Il Castello Invisibile è riuscito a commuovere milioni di lettori in tutto il mondo e ora è pronto a conquistare il pubblico della sala cinematografica con un imperdibile lungometraggio.

Sinossi:

Emarginata dai propri compagni, l’adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la ragazza si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.

