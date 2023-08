Warcraft Rumble cambia nome ed è prossimo al lancio

La closed beta di Warcraft Rumble si è infine conclusa e Blizzard si sta preparando al pre-lancio, con una serie di funzionalità nuove e altre migliorate, grazie al feedback dei giocatori. A partire da questa settimana, con una breve fase di testing nelle Filippine, nelle settimane e nei mesi a venire l’accesso sarà esteso a regioni selezionate mentre verranno dati i tocchi finali per prepararci al lancio mondiale.

Le funzionalità aggiunte o rielaborate dall’inizio della closed beta includono:

Burrasca Arclight – Riscoprite mappe già esistenti, ma ora con un tocco in più.

Campagna eroica – Un ulteriore livello di difficoltà su misura per chi vuole davvero mettersi alla prova.

Nuove zone – La versione in miniatura di Rivafosca e delle Entroterre sbarca in Warcraft Rumble.

Nuove Spedizioni – Vecchi nemici vi aspettano (in miniatura!) a Gnomeregan e nelle Miniere della Morte.

Capi e Talenti – Sono stati aggiunti nuovi Talenti per ogni Mini, compreso il nuovo Capo Vecchio Occhiobuio.

PvP rinnovato – Il sistema PvP è stato trasformato e ora prevede stagioni con mappe e modificatori a rotazione.

Come chi segue il progetto da tempo si sarà già accorto, il titolo del gioco è cambiato: è stato rimosso il termine “Arclight” al centro dello stesso. Il nuovo titolo è un po’ più snello e va dritto al punto, proprio come un round di Warcraft Rumble. Warcraft Rumble è un gioco strategico d’azione ambientato nell’universo di Warcraft, in cui dei Mini collezionabili prendono vita in frenetiche battaglie faccia a faccia. I capi possiedono abilità speciali che permettono loro di capovolgere le sorti della battaglia. Sono la spina dorsale di un’armata di successo ed è importante sfruttarne i punti forti. Sperimentate Capi diversi per ottimizzare la tua strategia o rigioca le mappe per ottenere ricompense aggiuntive. Gioca in diverse modalità, tra cui la campagna per giocatore singolo, sfide epiche in PvP e molto altro.

Leggi anche: