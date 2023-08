Stephen King: il 5 settembre esce il nuovo romanzo in contemporanea mondiale

Stephen King ritorna nelle librerie: il re dell’orrore è uno scrittore tanto prolifico, ed il suo ultimo romanzo uscirà in contemporanea mondiale il 5 settembre, mettendo al centro come protagonista il personaggio di Holly introdotto in Mr. Mercedes.

Holly Gibney è comparsa anche in The Outsider, ed in questo romanzo, dal titolo Holly, la vedremo cimentarsi in un caso che chiamerà in causa tutte le sua abilità da detective.

Lo stesso Stephen King ha detto su questa sua nuova opera:

Non avrei mai potuto lasciare andare Holly Gibney. Doveva essere una comparsa in Mr. Mercedes e, alla fine, ha conquistato la scena e il mio cuore. Holly è tutto dedicato a lei.

In questa storia Holly Gibney è alle prese con il caso di Penny Dahl, che ha a che fare con una ragazza scomparsa. Holly non vorrebbe accettare il caso, ma la voce della signora Dahl la convince. Lì dove è sparita la giovane Bonnie vivono gli anziani Rodney ed Emily Harris, due persone rispettabili che, però, nello scantinato della loro casetta nascondono un orrendo segreto.

Il libro Holly uscirà per Sperling & Kupfer al prezzo di 21,90 euro per 528 pagine.