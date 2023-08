In totale Apple sta lavorando a ben sei nuovi iPhone: oltre ad iPhone 15, anche SE 3 e un nuovo Mini?

Il codice della beta di tvOS 17 ha rivelato l'esistenza di diversi modelli di iPhone non ancora annunciati. Due sono completamente inaspettati...

Mentre l’annuncio dell’iPhone 15 è atteso per il prossimo mese, il codice beta di tvOS 17 ha rivelato l’esistenza di diversi modelli di iPhone non ancora annunciati. Secondo Aaron, sono stati identificati quattro nuovi modelli: iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 e iPhone16,2. Basandosi sulla logica precedente di Apple riguardo agli identificatori, è probabile che iPhone15,4 e iPhone15,5 siano l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus, entrambi dotati del chip A16 Bionic. Gli identificatori iPhone16,1 e iPhone16,2 potrebbero indicare l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, probabilmente con un nuovo chip, forse l’A17.

Nel codice sono stati trovati dei riferimenti anche ad altri due modelli, iPhone14,1 e iPhone14,9, associati al chip A15 Bionic, ma la loro natura è ancora avvolta nel mistero. Fino ad oggi avevamo dato per scontato che a settembre Apple avrebbe annunciato quattro nuovi modelli, come del resto aveva fatto anche negli anni passati. La presenza di due telefoni in più è, quindi, una notizia decisamente inaspettata.

Alcune speculazioni suggeriscono che potrebbero essere versioni aggiornate di modelli precedenti con porta USB-C, ma non ci sono conferme. Insomma, potrebbe trattarsi di nuove versioni dell’iPhone SE 3 e dell’iPhone 13 Mini, ma con connettore USB-C e, forse, qualche altra novità minore. Non resta che aspettare il 12 settembre per saperne di più.