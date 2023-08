Il film Tetris di Apple TV+ si basa su un plagio? Il direttore di Gizmodo fa causa ad Apple e Tetris Company

Il film Tetris di Apple TV+ è stato copiato da un libro scritto anni fa? Lo sostiene uno scrittore che ha intentato una causa contro Apple e la Tetris Company, che ha partecipato alla produzione del film. Dan Ackerman, che è noto per essere il direttore editoriale di Gizmodo, un importante sito dedicato alla tecnologia, ha accusato i due colossi di aver plagiato il suo libro “The Tetris Effect“.

Il libro racconta la storia del gioco sotto forma di thriller e rievocando il clima della Guerra Fredda con sarcasmo e abilità narrativa. Nella sua denuncia, Ackerman ha dichiarato di aver inviato alla Tetris Company e alla sua CEO Maya Rogers una copia di una bozza del suo libro nel 2016. Più tardi, sempre nel 2016, la stessa azienda gli ricambiato la cortesia mandandogli una lettera di diffida per impedirgli dal vendere i diritti sul suo libro per ricavarne film o documentari.

Sette anni dopo, eccoci qui: Ackerman sostiene che la Tetris Company abbia lavorato assieme allo sceneggiatore Noah Pink per trasformare alcuni dei contenuti del suo libro in una sceneggiatura, senza coinvolgerlo nel progetto. Il giornalista spiega anche che in passato diverse case di produzione lo avevano contattato perché avrebbero voluto realizzare un film tratto dal suo libro, ma la Tetris Company si è sempre messa di mezzo, rifiutandosi di concedere in licenza la sua proprietà intellettuale.

“Ciò è stato fatto su indicazione della signora Rogers, affinché lei e la Tetris Company potessero perseguire il proprio progetto di sfruttare il libro del signor Ackerman senza compensarlo”, recita la denuncia.

Nella sua denuncia, Ackerman ha spiegato che per gli scrittori, l’opzione di concedere in licenza il proprio lavoro per film e televisione è tipicamente una fonte importante di guadagno. “Non hanno semplicemente usato senza autorizzazione la mia proprietà intellettuale, il loro è stato un attacco economico ai miei danni”, ha detto. Il giornalista di Gizmodo chiede un risarcimento pari ad almeno il 6% del budegt di produzione, che ammonta ad 80 milioni di dollari.