Granblue Fantasy: Versus festeggia un milione di copie vendute con uno sconto del 90%

Cygames, Inc. in questi giorni sta festeggiando i traguardi raggiunti dalla sua serie Granblue Fantasy, originata come JRPG e poi evolutasi anche in un picchiaduro a incontri realizzato con la collaborazione di ARC SYSTEM WORKS, specialista nella realizzazione di giochi del genere, con nel carnet la serie di Guilty Gear e giochi come Dragon Ball FighterZ. In attesa dell’arrivo di Granblue Fantasy: Versus Rising, a novembre, Cygames ha festeggiato il milione di copie vendute del primo gioco durante l’Evo 2023. Il gioco, rilasciato anche grazie a Marvelous Europe Limited su PlayStation 4 il 6 febbraio 2020 e su Steam il 14 marzo dello stesso anno, ha da allora trovato un notevole seguito sia tra gli amanti degli anime fighter che tra i fan della serie, e ora, dopo una prima tornata di sconti su Steam, è in sconto anche su PlayStation Store, con ribassi fino al 90%.

Il titolo (che è naturalmente giocabile in retrocompatibilità su PlayStaion 5) può essere vostro ad appena 1,99 euro in versione digitale, o a 34,49 euro nella Legendary Edition, che comprende i due Season Pass e una valanga di contenuti aggiuntivi tra personaggi, stage, skin e colori alternativi. Gli stessi DLC singoli e Season Pass sono acquistabili in forte sconto.

Questa la sinossi del gioco:

Il leggendario sviluppatore di giochi di combattimento ARC SYSTEM WORKS e Cygames portano l’universo di Granblue Fantasy su console con un picchiaduro ricco di azione. In Granblue Fantasy: Versus ritroviamo i personaggi più amati della saga, ognuno col suo esclusivo stile di combattimento semplice da imparare ma difficile da padroneggiare. Il gioco comprende una modalità RPG caratterizzata da una nuova storia originale narrata con splendide sequenze animate. Gioca in solitaria o unisciti a un amico per affrontare ondate di nemici in emozionanti scontri action-RPG.

Ricordiamo che l’atteso sequel, Granblue Fantasy: Versus Rising, arriverà il 30 novembre sia in versione Deluxe edition a pagamento che in una versione Free to play (con probabili micro-transazioni aggiuntive) ricca di modalità tutte da scoprire.

