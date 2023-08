Apple Watch, in arrivo un nuovo cinturino inedito: ecco come sarà fatto

Secondo quanto riportato dal collezionista di dispositivi Apple noto con il nickname “Kosutami“, a settembre Apple presenterà un nuovo cinturino ufficiale per gli Apple Watch.

Il nuovo cinturino per l’Apple Watch sarà presumibilmente realizzata in un materiale di tessuto intrecciato e presenterà una fibbia magnetica, simile alla chiusura del cinturino Modern Buckle già in commercio. Quasi sicuramente il nuovo accessorio verrà lanciato assieme ai nuovi modelli di Apple Watch, in uscita a settembre. Kosutami, ad ogni modo, non ha chiarito se il nuovo accessorio è pensato per gli Apple Watch Series 9 o per l’Apple Watch Ultra di seconda generazione.

Il cinturino Modern Buckle è uscito assieme al primo Apple Watch, nell’ormai lontano 2024. “Quella che sembra una fibbia solida è in realtà una chiusura magnetica composta da due pezzi che è piacevolmente semplice da chiudere”, spiega Apple nella descrizione del prodotto. Curiosamente, questa opzione è disponibile esclusivamente per gli Apple Watch con cassa di dimensione più piccola e viene venduta ad un prezzo di circa 150€.

I nuovi Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra non introdurranno grosse novità sul fronte del design. In compenso, saranno equipaggiati entrambi con il nuovo chip S9, che dovrebbe offrire prestazioni più rapide e una maggiore efficienza energetica. Ci si aspetta anche che gli smartwatch saranno disponibili in alcune nuove opzioni cromatiche, tra cui un inedito colore ‘nero notte’ per l’Apple Watch Ultra, oggi disponibile in una sola colorazione.