Wolverine e Ghost Rider: ecco il fumetto team-up in uscita

Due personaggi iconici del Marvel Universe come Wolverine e Ghost Rider si ritroveranno insieme per un team-up che verrà presentato quest’anno nei fumetti. Si tratta di una miniserie dal titolo Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance – Alpha #1.

Questa è la copertina del fumetto team-up tra Wolverine e Ghost Rider.

Ecco la descrizione:

Quando viene versato sangue innocente, JOHNNY BLAZE diventa il GHOST RIDER, equipaggiato per punire con il potere del fuoco infernale! Un serial killer demoniaco sta uccidendo mutanti innocenti, ma cosa si cela dietro questo nuovo criminale mortale che costringe i nostri due eroi a collaborare? E quale segreto sepolto sta dietro il primo incontro tra Wolverine e Ghost Rider avvenuto in passato? Preparatevi per vedere artigli, catene e violenza come solo Benjamin Percy (WOLVERINE, GHOST RIDER) e Geoff Shaw (THANOS, GUARDIANS OF THE GALAXY) possono offrire in questa epopea in quattro parti!

Il team-up sarà composto da quattro albi che formeranno una miniserie, ed il primo numero uscirà proprio domani, 9 agosto, negli Stati Uniti.